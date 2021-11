Ms. Marvel - teaser serialu MCU. Oto nowa superbohaterka i fanka Avengers

fot. Disney+

Ms. Marvel to nowy serial platformy Disney+ i Marvel Studios. Projekt był promowany w trakcie wydarzenia Disney+ Day. Do sieci. Pierwszy teaser został opublikowany w materiale o Marvelu przygotowanym dla platformy Disney+. Oficjalnie nie został wrzucony do sieci, ale szybko pojawiły się wycieki, które możemy obejrzeć.

Ms. Marvel - teaser

Ms. Marvel - zdjęcia

Ms. Marvel

Bohaterką produkcji jest Kamala Khan. To nastolatka, której idolką jest Kapitan Marvel. Dziewczyna posiada moc deformacji własnego ciała do różnych kształtów. W serialu zostanie ona nieco zmieniona w porównaniu do komiksów. Postanawia wykorzystać umiejętność do walki z przestępczością. Bohaterka pojawi się również w filmie Kapitan Marvel 2.

W tytułowej roli występuje Iman Vellani. Ponadto w obsadzie znajdują się między innymi Saagar Shaikh, Aramis Knight, Matt Lintz, Zenobia Shroff i Mohan Kapur. Scenarzystką produkcji jest Bisha K. Ali, a za reżyserię odpowiadają twórcy Bad Boys for Life, Adil El Arbi i Bilall Fallah.

Ms. Marvel - premiera serialu na Disney+ latem 2022 roku. Okres premiery został oficjalnie potwierdzony.