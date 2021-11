Avengers - Spider-Man bez misji fabularnych. Gracze nie są zadowoleni

fot. Square Enix

Z dużej chmury mały deszcz. Tak można powiedzieć o dodatku ze Spider-Manem w roli głównej, który pod koniec listopada trafi do gry Marvel's Avengers. Okazuje się bowiem, że DLC, w przeciwieństwie do wcześniejszych, multiplatformowych rozszerzeń z Czarną Panterą, Hawkeyem oraz Kate Bishop, nie zawiera żadnych misji fabularnych. Taka decyzja oczywiście nie przypadła do gustu graczom, którzy oczekiwali zdecydowanie więcej, zwłaszcza po tak długim oczekiwaniu.

Fabuły nie zabraknie, ale ta prezentowana będzie za pomocą audiologów i ilustrowanych scenek odblokowywanych za wykonywanie wyzwań z sieciowego trybu Avengers Initiative. Pokonywanie wyzwań pozwoli na odkrycie Pajączkowi, że AIM pracuje nad udoskonaleniem swoich Synthoidów.

Dlaczego w przypadku Pająka zdecydowano się na takie poprowadzenie fabuły?

Chcemy poświęcić nasze wysiłki na tworzenie treści, z których każdy może się cieszyć, więc zdecydowaliśmy się poświęcić dużo naszej energii na nadchodzący w tym samym czasie raid z Klawem - tłumaczy w rozmowie z IGN Philippe Therien, który w grze odpowiada za reżyserię rozgrywki.