Mulan, Bill i Ted 3 oraz Without Remorse opóźnione. Nowe daty premier

fot. Disney

Formalności stała się zadość. Disney podjął decyzję o przesunięciu premiery Mulan z 24 lipca na 21 sierpnia 2020 roku. Jest to pokłosie ruchu Warner Bros, który przesunął Tenet na 12 sierpnia 2020 roku. W obu przypadkach mówimy o globalnej premierze.

Powodem są rekordowo rosnące liczby zakażeń w wielu stanach w USA oraz sceptycyzm największych studiów co do powrotu widzów do kin w okresie pandemii - tak czytamy w relacjach amerykańskich mediów. Znaczenie też ma sytuacja w Chinach, w których kina wciąż są zamknięte z powodu pandemii.

W oświadczeniu Alan Bergman i Alan Horn z Disneya podkreślają, że nie mają zamiaru wprowadzać Mulan do VOD i nadal wierzą, że Niki Caro stworzyła epicki film godny kinowego ekranu. Chcą, aby cały świat mógł razem cieszyć się z ich produkcji Zamierzają podchodzić elastycznie do sytuacji, czyli nie jest wykluczone kolejne opóźnienie.

fot. materiały prasowe

MGM natomiast zdecydowało się opóźnić premierę Bill & Ted Face the Music o dwa tygodnie. Nowa data światowej premiery to 28 sierpnia.

Paramount zdecydował się przesunąć film Tom Clancy's Without Remorse z Michaelem B. Jordanem z 2 października 2020 roku na 26 lutego 2021 roku.

Nieobliczalny z Russellem Crowe również został opóźniony. Premierę po raz kolejny przesunięto - tym razem z 10 lipca 2020 roku na 31 lipca 2020 roku.

Nie jest wykluczone, że w nadchodzących dniach z uwagi na pogarszającą się sytuację w USA z pandemią koronawirusa zostaną podjęte kolejne decyzję o przesunięciach.