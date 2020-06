Tenet, Wonder Woman 1984, Godzilla vs Kong i inne filmy - premiery opóźnione!

fot. Warner Bros / Disney

Warner Bros. w końcu podjął decyzję odnośnie premier największych superprodukcji, które miały uratować kina. Pandemia koronawirusa jest bezlitosna i wciąż nie ma możliwości zarabiania pieniędzy w kinach na najdroższych filmach. Zgodnie z przewidywaniami dziennikarzy ta decyzja Warner Bros. powinna rozpocząć prawdziwą falę przesunięć premiery, także na 2021 rok.

Tenet, czyli pierwszy duży film, który miał przyciągnąć do kin, zostaje opóźniony na razie tylko o dwa tygodnie z 17 lipca na 31 lipca. Ma to związek z tym, że do połowy lipca nie będzie wystarczająco duża liczba kin otwarta na świecie, by film o budżecie 200 mln dolarów (plus jakieś 100 mln dolarów na promocję) mógł zarobić. Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie kina zostaną otwarte w USA oraz w Chinach, bo wciąż większość placówek w tym kraju jest zamknięta. Warner Bros, planuje wprowadzić widzów w klimat filmów Nolana w USA i na świecie poprzez specjalne pokazy Incepcji na 10-lecie.

Decyzja dotycząca Tenet rozpoczęła lawinę kolejnych przesunięć premier. Niektóre zasmucą fanów, bo tracimy kolejne superprodukcje w 2020 roku.

Greenland

The Matrix 4

Godzilla kontra Kong

Wiedźmy

Tom & Jerry - film aktorski - premiera przesunięta z grudnia 2020 na 5 marca 2021 roku.

Nieobliczalny

Bios

The One and Only Ivan - Disney przesuwa premierę z kina do Disney+. Data to 21 sierpnia.

The Beatles: Get Back - premiera przesunięta z 4 września 2020 roku na 27 sierpnia 2021 roku.

Everybody’s Talking About Jamie - premiera przesunięta z 23 października 2020 roku na 22 stycznia 2021 roku.

Według dziennikarzy Disney prawdopodobnie przesunie premierę Mulan, która została ustalona na 24 lipca 2020 roku. W obliczu powyższych zmian sytuacja nie pozwoli w tym okresie zarobić pieniędzy, więc nie będą mieć wyjścia. Pamiętajmy, że reżim sanitarny zezwala na sprzedaż zaledwie 25-50% miejsc w sali w USA (zależy od stanu), a to siłą rzeczy zmniejsza wpływy z biletów. Warner Bros. pozostawił jedynie jeden film bez zmian: Diuna nadal ma premierę w grudniu 2020 roku.

NATO, czyli organizacja zrzeszająca właścicieli kin, zapewnia, że do 31 lipca wszystko będzie grać i widzowie będą mogli cieszyć się oglądanie Tenet. Problem polega na tym, że jeszcze kilka tygodni temu to samo mówili o dacie 17 lipca. Z uwagi na rosnące liczby zakażeń (rekord w Los Angeles) i ogólnie kiepską sytuację w USA nie wiadomo, czy data otwarcia kin znacznie się nie opóźni.