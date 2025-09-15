placeholder
Multikino - 20 i 21 września bilety tylko za 14 złotych! Na co warto pójść do kina?

20 i 21 września bilety w Multikinie będzie można kupić w promocyjnej cenie 14 złotych. To duża gratka dla kinomanów, a szczególnie fanów kina grozy, ponieważ będzie można wtedy obejrzeć wiele głośnych horrorów, z Obecnością 4 i Wielkim marszem na czele.
Paulina Guz
Tagi:  premiery 2025 
Multikino - Święto Kina materiały prasowe
20 i 21 września z okazji Święta Kina – ogólnopolskiej akcji, która ma na celu promowanie seansów w kinie i przeżywanie filmów na wielkim ekranie – regularne bilety w Multikinie będą dostępne w promocyjnej cenie 14 złotych! Warto jednak pamiętać, że przy transakcji online obowiązuje dopłata internetowa.

20 i 21 września - co leci w kinie?

Szczegóły repertuar możecie znaleźć na oficjalnej stronie Multikina. Wybraliśmy jednak kilka ciekawych tytułów, na które warto zwrócić szczególną uwagę: 

Przedpremierowo w Multikinie ukażą się takie filmy jak: japoński horror Exit 8 na podstawie kultowej gry; nie do końca romantyczna komedia Skomplikowani z Dakotą Johnson, która najwyraźniej wciąż czuje niedosyt po Materialistach; bajka Super Charlie dla całej rodziny o niemowlaku z supermocami. 

Jeśli chodzi o gorące premiery, na ekrany kin wejdą: Wielki marsz na podstawie jednej z najbardziej dystopijnych książek Stephena Kinga; Wielka, odważna, piękna podróż, którą warto obejrzeć szczególnie, jeśli jesteście ciekawi kolejnej roli Margot Robbie po Barbie; polski film familijny Skrzat. Nowy początek.

Poza tym w kinach nadal są wyświetlane: Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, czyli najbardziej kasowy horror roku, który bije rekordy box office; polska komedia Teściowie 3; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, czyli coś idealnego dla fanów anime; Niesamowite przygody skarpetek 2: Skarpetki górą! – ale jeśli macie dzieci, pewnie o tym wiecie. 

Poza tym w wybranych lokacjach widzowie będą mogli po latach zobaczyć na dużym ekranie... kultową bajkę Toy Story! To może być nostalgiczna podróż dla starszych i wyjątkowe pierwsze spotkanie z filmem dla najmłodszych. 

Koniecznie dajcie znać, czy wybieracie się na któryś z tych filmów do kina!

Źródło: Informacja prasowa

