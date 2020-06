Multikino - data otwarcia kin w Polsce! Jakie filmy będą wyświetlane?

fot. Multikino

Multikino oficjalnie ogłosiło datę otwarcia wybranych kin Polsce: już 19 czerwca 2020 roku. Tego dnia zostaną otwarte kina sieci w następujących miastach Poznań 51, Poznań Stary Browar, Poznań Malta, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Warszawa Młociny, Zgorzelec, Pruszków. Pozostałe kina sieci Multikino wznowią działalność 3 lipca br.

Multikino - premiery filmowe na 19 czerwca

26 czerwca natomiast na ekrany wejdzie dramat oparty na faktach zatytułowany Tylko sprawiedliwość.

Multikino - premiery filmowe w lipcu

Tenet

Zdrajca

Coś się kończy coś się zaczyna

Na topie

#tuiteraz

Polowanie

- Do ponownego otwarcia naszych kin podeszliśmy ze spokojem i uruchamiamy je stopniowo, żeby każde z nich było dobrze przygotowane. Pierwsze kina wznawiają działalność 19 czerwca br., a pozostałe Multikina uruchomimy 3 lipca br. Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników oraz widzów w sieci Multikino wdrożyliśmy rządowe wytyczne dotyczące funkcjonowania kin po otwarciu – tłumaczy Paweł Świst, Prezes Zarządu Multikino S.A.

fot. Multikino

Multikino będzie działać w nowym reżimie sanitarnym związanym z wciąż panującą pandemią koronawirusa. We foyer kin sieci Multikino oraz w toaletach ulokowano stacje do dezynfekcji rąk, a obsługa została wyposażona w przyłbice.

Czytamy, że wszystkie kina posiadają specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu pomiędzy klientami w kolejkach do kas, ale Multikino zachęca do kupowanie biletu w Internecie oraz także do płatności bezgotówkowej. Nie zabraknie materiałów informacyjnych przypominających klientom o zasadach bezpieczeństwa i higieny - na przykład w toaletach są instrukcje prawidłowego mycia rąk.

- Zgodnie z rządowymi wytycznymi widzowie na terenie kina powinni mieć zakryte usta i nos. Nasi klienci kupujący w kasach bilety mogą płacić za nie bezgotówkowo kartą płatniczą, Blikiem i telefonem bądź nabyć je online poprzez stronę www.multikino.pl lub przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej Multikina – wyjaśnia Paweł Świst.

Tak jak informowaliśmy na sale maksymalnie można sprzedać 50% biletów. Będą one tak sprzedawane, by zachować dystans społeczny pomiędzy klientami. Dlatego musi być wolne miejsce pomiędzy widzami. Nie dotyczy to opiekuna z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osób z jednego gospodarstwa domowego. Na sali widzowie muszą mieć cały czas nałożoną maseczkę.

Po zakończeniu seansu klienci mają opuszczać salę zgodnie z informacjami, które będą od razu przekazywane przez pracowników kina.

Przypomnijmy, że Cinema City otworzy swoje kina dopiero 3 lipca. Według informacji portalu wirtualnemedia.pl sieć Helios również zostanie otwarta 3 lipca.