Mumia 4 z Brendanem Fraserem? Ta plotka zelektryzowała fanów
Trylogia Mumia z Brendanem Fraserem to jedna z najpopularniejszych serii przygodowych przełomu lat 90. i 2000. Aktor jako Rick O’Connell zdobył serca widzów, a teraz coraz głośniej mówi się o jego możliwym powrocie. Co wiemy o planach na Mumię 4?
Nie da się ukryć, że Mumia, pomimo mieszanych recenzji z 1999 roku, jest popularna i uważana za kultową. Film doczekał się dwóch lubianych kontynuacji oraz spin-offu pod tytułem Król Skorpion, który jednak nie odniósł dużego sukcesu. Rozpoczął on jednak własną serię kontynuacji na rynku DVD. Według nowej plotki Universal Pictures chce wrócić i stworzyć Mumię 4!
Kiedy premiera zwiastuna Avengers: Doomsday? Pada konkretna data
Mumia 4 - szansa na sequel
Sprawdzone i rzetelne źródła Daniela Richtmana donoszą, że producenci z ramienia Universal Pictures chcą zrobić bezpośrednią kontynuację. Twierdzi on również, że w filmie Mumia 4 Brendan Fraser miałby powrócić jako Rick O’Connell. Na razie to jedynie plotka i nie podjęto oficjalnych decyzji.
Niewykluczone, że wpływ na kolejne kroki może mieć nowa Mumia, która w 2026 roku pojawi się na ekranach kin. Lee Cronin stworzył horror inspirowany oryginalną franczyzą sprzed wielu dekad.
Nie wiadomo, czy Brendan Fraser byłby w ogóle zainteresowany powrotem. Najpewniej jego bohater nie byłby już tak szalejącym na ekranie łowcą przygód jak w poprzednich częściach, co wiąże się z wiekiem aktora.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1954, kończy 71 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1962, kończy 63 lat