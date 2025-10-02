Mumia 4 z Brendanem Fraserem? Ta plotka zelektryzowała fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. IMDb.com

Nie da się ukryć, że Mumia, pomimo mieszanych recenzji z 1999 roku, jest popularna i uważana za kultową. Film doczekał się dwóch lubianych kontynuacji oraz spin-offu pod tytułem Król Skorpion, który jednak nie odniósł dużego sukcesu. Rozpoczął on jednak własną serię kontynuacji na rynku DVD. Według nowej plotki Universal Pictures chce wrócić i stworzyć Mumię 4!

Mumia 4 - szansa na sequel

Sprawdzone i rzetelne źródła Daniela Richtmana donoszą, że producenci z ramienia Universal Pictures chcą zrobić bezpośrednią kontynuację. Twierdzi on również, że w filmie Mumia 4 Brendan Fraser miałby powrócić jako Rick O’Connell. Na razie to jedynie plotka i nie podjęto oficjalnych decyzji.

Niewykluczone, że wpływ na kolejne kroki może mieć nowa Mumia, która w 2026 roku pojawi się na ekranach kin. Lee Cronin stworzył horror inspirowany oryginalną franczyzą sprzed wielu dekad.

Nie wiadomo, czy Brendan Fraser byłby w ogóle zainteresowany powrotem. Najpewniej jego bohater nie byłby już tak szalejącym na ekranie łowcą przygód jak w poprzednich częściach, co wiąże się z wiekiem aktora.