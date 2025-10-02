Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Mumia 4 z Brendanem Fraserem? Ta plotka zelektryzowała fanów

Trylogia Mumia z Brendanem Fraserem to jedna z najpopularniejszych serii przygodowych przełomu lat 90. i 2000. Aktor jako Rick O’Connell zdobył serca widzów, a teraz coraz głośniej mówi się o jego możliwym powrocie. Co wiemy o planach na Mumię 4?
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mumia 4 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Mumia fot. IMDb.com
Reklama

Nie da się ukryć, że Mumia, pomimo mieszanych recenzji z 1999 roku, jest popularna i uważana za kultową. Film doczekał się dwóch lubianych kontynuacji oraz spin-offu pod tytułem Król Skorpion, który jednak nie odniósł dużego sukcesu. Rozpoczął on jednak własną serię kontynuacji na rynku DVD. Według nowej plotki Universal Pictures chce wrócić i stworzyć Mumię 4!

Kiedy premiera zwiastuna Avengers: Doomsday? Pada konkretna data

Mumia 4 - szansa na sequel

Sprawdzone i rzetelne źródła Daniela Richtmana donoszą, że producenci z ramienia Universal Pictures chcą zrobić bezpośrednią kontynuację. Twierdzi on również, że w filmie Mumia 4 Brendan Fraser miałby powrócić jako Rick O’Connell. Na razie to jedynie plotka i nie podjęto oficjalnych decyzji.

Niewykluczone, że wpływ na kolejne kroki może mieć nowa Mumia, która w 2026 roku pojawi się na ekranach kin. Lee Cronin stworzył horror inspirowany oryginalną franczyzą sprzed wielu dekad.

Nie wiadomo, czy Brendan Fraser byłby w ogóle zainteresowany powrotem. Najpewniej jego bohater nie byłby już tak szalejącym na ekranie łowcą przygód jak w poprzednich częściach, co wiąże się z wiekiem aktora.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mumia 4 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
The Mummy
Oglądaj TERAZ The Mummy Komedia

7,1

1999
Mumia
Oglądaj TERAZ Mumia Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Azyl Arkham
-
Plotka

Gwiazda The Crown zagra w Batmanie 2? Ta postać może potwierdzać pojawienie się grupy złoczyńców

2 Złotowłosa
-

Złotowłosa: nowy thriller Wojciecha Chmielarza jeszcze w październiku

3 Priem Video październik 2025
-

Amazon Prime Video - nowości na październik 2025. Nieczysta gra, Lazarus i inne

4 Avatar
-

Trudno o CGI lepsze niż w Avatarze. Reżyser zdradza swój sekret

5 HBO Max październik
-

HBO Max - nowości na 1-15 października 2025. Seria Obecność, To: Rozdział 2 i inne

6 Trap House
-

Nastolatkowie kontra bezwględny kartel? Zwiastun Trap House, czyli heist według Gen Z

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e01

Chicago Fire

s11e01

Chicago Med

s13e01

Chicago PD

s49e02

Ryzykanci

s2025e190

Moda na sukces

s29e07

Ghost Adventures

s06e02

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e186

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lorraine Bracco
Lorraine Bracco

ur. 1954, kończy 71 lat

Brianna Brown
Brianna Brown

ur. 1979, kończy 46 lat

Lucy Cohu
Lucy Cohu

ur. 1968, kończy 57 lat

Goran Bogdan
Goran Bogdan

ur. 1980, kończy 45 lat

Jeff Bennett
Jeff Bennett

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

9

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV