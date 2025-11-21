Mumia 4 powstaje. Brendan Fraser zapowiada kontynuację, na którą czekali fani
Oficjalnie powstaje Mumia 4, czyli kontynuacja przygodowej serii, która cieszyła się popularnością ponad dwie dekady temu. Brendan Fraser powróci w głównej roli, a w nowym wywiadzie po raz pierwszy skomentował ogłoszenie kontynuacji.
Brendan Fraser potwierdził swój udział w filmie Mumia 4. A jak informował Deadline, obok niego w głównej roli powróci Rachel Weisz, z którą grał w pierwszych dwóch częściach. Aktor w rozmowie z Associated Press powiedział, że kontynuacja, którą chciał nakręcić, nigdy do tej pory nie powstała, a trójka bez Weisz była próbą studia, by podbić rynek chiński.
Mumia 4 - Brendan Fraser powraca
Szczegóły fabuły nie są znane, ale potwierdzono, że wydarzenia z trzeciej części mają zostać zignorowane, więc będzie to bezpośrednia kontynuacja dwójki. Duet reżyserów znany jako Radio Silence stoi za kamerą, a David Coggeshall napisał scenariusz.
Data premiery nie jest znana.
Źródło: deadline.com
