Mumia 4 powstaje. Brendan Fraser zapowiada kontynuację, na którą czekali fani

Oficjalnie powstaje Mumia 4, czyli kontynuacja przygodowej serii, która cieszyła się popularnością ponad dwie dekady temu. Brendan Fraser powróci w głównej roli, a w nowym wywiadzie po raz pierwszy skomentował ogłoszenie kontynuacji.
Adam Siennica
Tagi:  mumia 4 
Mumia fot. materiały prasowe
Brendan Fraser potwierdził swój udział w filmie Mumia 4. A jak informował Deadline, obok niego w głównej roli powróci Rachel Weisz, z którą grał w pierwszych dwóch częściach. Aktor w rozmowie z Associated Press powiedział, że kontynuacja, którą chciał nakręcić, nigdy do tej pory nie powstała, a trójka bez Weisz była próbą studia, by podbić rynek chiński.

Mumia 4 - Brendan Fraser powraca

- Wówczas NBC miało prawa do pokazywania Igrzysk Olimpijskich. Połączyli więc tematy i polecieliśmy do Chin nakręcić film. Praca w Szanghaju była nadzwyczajnym doświadczeniem. Jestem dumny z trójki, ponieważ to dobry samodzielny film. Zrobiliśmy to, co zawsze, z inną ekipą i daliśmy z siebie wszystko, ale kontynuacja, którą chciałem zrobić, dopiero nadchodzi. Czekałem 20 lat na ten telefon! Czasami głośno dzwonił, czasami był jak telegraf, a teraz? Czas dać fanom to, czego chcą!

Szczegóły fabuły nie są znane, ale potwierdzono, że wydarzenia z trzeciej części mają zostać zignorowane, więc będzie to bezpośrednia kontynuacja dwójki. Duet reżyserów znany jako Radio Silence stoi za kamerą, a David Coggeshall napisał scenariusz.

Data premiery nie jest znana.

Źródło: deadline.com

