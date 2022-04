Mumia to największa porażka w życiu reżysera filmu z 2017 roku

fot. Universal

Alex Kurtzman znany jest obecnie jak nadzorca telewizyjnego uniwersum Star Treka. Obecnie jednak promuje swój nowy serial science fiction Człowiek, który spadł na ziemię. Podczas wywiadu padł temat filmu Mumia z 2017 roku, który był wyreżyserowany przez Kurtzmana.

Mumia to porażka reżysera

Alex Kurtzman mówi otwarcie: to była największa zawodowa i osobista porażka w jego życiu.

- Jest jakieś milion rzeczy, które żałuje w związku z tym projektem, ale jednocześnie dał mi on wiele pięknych rzeczy. Nie byłem reżyserem dopóki nie zrobiłem tego filmu. Nie nauczył on mnie wiele, bo był dobrze wyreżyserowany. Było to ważne, bo był źle wyreżyserowany.

Tłumaczy, że z sukcesów niczego się nie uczy. ale porażki uczą wszystkiego.

- Chociaż było to w wielu przypadkach brutalne i w kuchni było wielu kucharzy, jestem wdzięczny za tę szansę, bo te błędy pozwoliły mi stać się twardszą osobą. To też pozwoliło mi być lepszym filmowcem.

Przypomnijmy, że porażką Mumii ostatecznie zakończyła wszelkie plany na uniwersum klasycznych potworów, w którym mieli być Mumia, Drakula, potwór Frankensteina czy Niewidzialny człowiek. Film ma jedynie 16% pozytywnych opinii krytyków.