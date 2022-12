Mundial 2022 - bardzo dobry wynik oglądalności meczu Polska - Argentyna

fot. materiały prasowe

Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn w środę, 30 listopada, rozegrała mecz z Argentyną. Było to ostatnie spotkanie w grupie, które decydowało o wejściu do fazy pucharowej. Mimo porażki 0-2 polscy piłkarze awansowali do fazy play-off.

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl na podstawie danych telemetrycznych przekazanych serwisowi średnia widownia spotkania w TVP 1 wyniosła 8,48 mln osób. Przełożyło się to na 52,93 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. Na antenie TVP Sport mecz oglądało dodatkowo 1,42 mln osób, a na TVP 4K 666 tysięcy widzów. To daje łączny wynik 10,57 mln.

fot. Facebook / TVP Sport

MŚ - dane innych spotkań Reprezentacji Polski

W szczytowym momencie (o godz. 20.47 - końcówka pierwszej połowy) spotkanie w TVP1, TVP Sport i TVP 4K śledziło 12,05 mln osób. Dla porównania pierwszy mecz grupowy z Meksykiem śledziło na trzech antenach 8,58 mln widzów, a spotkanie z Arabią Saudyjską 8,86 mln.