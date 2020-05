Muppets Now - Disney+ zapowiada nowy serial o kultowych bohaterach

Kultowe Muppety powrócą tego lata na platformie Disney+. Będzie to improwizowana seria komediowa Muppets Now. W oficjalnym komunikacie prasowym Disney+ zapowiedziało, że fani będą mogli zobaczyć więcej Kermita, Panny Piggy i ich przyjaciół w nowej produkcji platformy. Dla przypomnienia już wcześniej serwis streamingowy planował inny projekt z Muppetami. Chodzi o serial, który miał napisać Josh Gad. Projekt nosił tytuł The Muppets Live Again i miał być sześcioodcinkowym miniserialem. Jednak różnice twórcze doprowadziły do tego, że produkcja nie powstała.

Ostatni raz, kiedy Muppety pojawiły się na ekranie to sezon 2015/2016, kiedy to ABC wyemitowało serial z bohaterami w stylu produkcji Biuro. W nim Kermit był producentem wieczornego programu telewizyjnego z Piggy w roli głównej.