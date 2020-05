She-Hulk - scenariusz serialu Disney+ gotowy

Serial She-Hulk jest jednym z najbardziej oczekiwanych projektów Marvel Studios jakie powstają dla platformy Disney+. Produkcja wprowadzi bowiem do MCU długo oczekiwaną przez fanów postać Jennifer Walters, kuzynki Bruce'a Bannera. Dana Schwartz, scenarzystka serialu w swoim wpisie na Twitterze potwierdziła, że scenariusz produkcji jest gotowy. Zatem to oznacza, że projekt może przejść do kolejnego etapu pre-produkcji, jednak będzie to utrudnione ze względu na panującą sytuację.

Zapewne casting do serialu prowadzony jest zdalnie i niedługo usłyszymy więcej na temat obsady projektu. W sieci pojawiły się plotki i głosy fanów jakoby Alison Brie była idealna do tej roli. Na razie nic nie wiadomo na temat samej fabuły serialu. W produkcji ma podobno pojawić się sam Hulk.