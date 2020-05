Murder Manual - zwiastun horroru. W jednej z ról Emilia Clarke z Gry o tron

fot. materiały prasowe

Murder Manual to historia o tym, jak zabijać ludzi w sposób brutalny, obrzydliwy i przerażający. Horror składa się z ośmiu oddzielnych i zamkniętych historii.

Fani Gry o tron zainteresują się tą, w której gra Emilia Clarke. Wciela się ona w kobietę, która jest przetrzymywana w dziwacznym cyrku.

W innych historiach mamy nawiązania do slasherów i innych podgatunków horroru. Wszystko ma być związane z przerażającymi morderstwami. Wymieniają w opisie takie opowieści jak: podróż dziewczyny do świata z koszmaru, homoseksualna para wyrusza do Palm Springs na weekend, ale wszystko kończy się krwawo, przejażdżka młodej kobiety zmienia się w koszmar i tym podobne.

fot. materiały prasowe

W obsadzie są między innymi Melanie Cruz, Bryan Manley Davis, Hadley Fraser, Anthony Goss, Van Hansis, Sally Hughes i Sophie Knapp. Za kamerą stoją między innymi Douglas Keeve, Matt Newton, Toni Tikkanen, Nour Wazzi i Robin Whitten.

Murder Manual - premiera w USA już się odbyła. Jest on dostępny w usłudze PVOD Amazonu. W nadchodzących tygodniach ma mieć premierę w różnych platformach na świecie.