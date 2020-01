Mutrics GB-30 – inteligentne okulary dla graczy

Mutrics GB-30 to retrogradżet, który powinien przypaść do gustu miłośnikom grania na smartfonach oraz Nintendo Switchu. Nazwa i wygląd urządzenia nie są przypadkowe – stylistyka okularów nawiązuje do konsoli Game Boy, która przed laty była synonimem grania mobilnego. Nie jest to jednak gadżet, który ma wyłącznie dobrze wyglądać, te urocze ramki skrywają kilka ciekawych technologii.

Okulary Mutrics GB-30 zaprojektowano jako osobisty system dźwięku przestrzennego. W oprawkach zmyślnie ukryto głośniki skierowane wprost w stronę małżowiny usznej użytkownika, dzięki czemu dźwięk z konsoli bądź telefonu trafia bezpośrednio do gracza. Taka konstrukcja pozwala zredukować zmęczenie narządu słuchu podczas długotrwałej rozgrywki, gdyż głośniki nie blokują dojścia do kanału słuchowego. Twórcy gadżetu twierdzą także, że jest on zdolny do symulowania dźwięku przestrzennego 5.1, który ma dodać głębi mobilnym produkcjom.

Na tym jednak nie koniec ciekawych rozwiązań, gdyż sprzęt wyposażono także w soczewki z powłoką redukującą ilość niebieskiego światła, które dociera do gałki ocznej podczas zabawy. Ma ona odciążyć oczy podczas długotrwałego wpatrywania się w wyświetlacz. Wspierający otrzymają w zestawie również wymienne szkła przeciwsłoneczne, a osoby z wadą wzroku będą mogły poprosić optyka o zamontowanie w Mutrics GB-30 soczewek korekcyjnych, aby korzystać z gadżetu na co dzień.

Okulary przystosowano również do współpracy ze smartfonami. Pozwolą zdalnie odebrać połączenia głosowe, sprawdzą się w roli zestawu słuchawkowego do prowadzenia rozmów i umożliwią wywoływanie asystentów głosowych od Google oraz Apple bez sięgania po telefon.

Mutrics GB-30 dostępne są w ramach zbiórki na Kickstarterze, która już na kilkadziesiąt dni przed jej zakończeniem została sfinalizowana z dużym zapasem. Twórcy potrzebowali 5 tysięcy dolarów, aby rozpocząć produkcję, a 13 stycznia – 52 dni przed zakończeniem zbiórki – kwota wsparcia wyniosła 85 tysięcy dolarów. Za jedną parę Mutrics GB-30 trzeba zapłacić co najmniej 99 dolarów, zarezerwujemy je za pośrednictwem strony projektu.