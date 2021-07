My Friend Pedro: Ripe for Revenge trafi na urządzenia mobilne. Zwiastun zapowiada szaloną akcję

fot. Devolver Digital

My Friend Pedro to całkiem udana gra z 2019 roku, pełna akcji i humoru. Teraz poinformowano, że doczeka się ona darmowego spin-offa, który trafi na urządzenia mobilne jeszcze w tym roku. Produkcja zatytułowana będzie My Friend Pedro: Ripe for Revenge i zaoferuje podobną rozgrywkę, bo w dalszym ciągu będziemy przeć naprzód i walczyć z licznymi przeciwnikami, wykonując przy tym szalone akrobacje. Zmianie ulegnie natomiast styl graficzny - warstwa wizualna jest dużo bardziej minimalistyczna i kreskówkowa.

Premiera My Friend Pedro: Ripe for Revenge została zaplanowana na 5 sierpnia na urządzeniach z systemami Android oraz iOS, ale zainteresowani nią gracze mogą już teraz wstępnie zarejestrować się na oficjalnej stronie. Opublikowano też zwiastun - zobaczcie sami, jak to się prezentuje.