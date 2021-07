Tales of Arise ze świetnym animowanym intro od twórców Demon Slayera. Zobaczcie też nowy gameplay

fot. Bandai Namco

Tales of Arise to kolejna odsłona popularnej serii gier jRPG. W sieci opublikowane zostało animowane intro, które stanowi swoiste wprowadzenie do tej produkcji. Materiał przedstawia postacie, których losy poznamy już wkrótce. Najwięcej uwagi poświęcono tutaj Alphenowi i Shionne, a więc duetowi głównych bohaterów.

Za przygotowanie materiału odpowiada cenione japońskie studio Ufotable, które odpowiada m.in. za takie anime, jak m.in. Fate/Zero, God Eater czy Demon Slayer. W tle intro możemy zaś usłyszeć utwór "Hibana" autorstwa zespołu Kankaku Piero.

W sieci pojawił się też dłuższy, trwający około 5 minut materiał z rozgrywki. Dostępny w języku japońskim gameplay przedstawia przede wszystkim walkę. Pojedynki będą dynamiczne i pełne akcji, choć nie zabraknie w nich również miejsca dla taktyki i bardziej strategicznego podejścia.

Tales of Arise - premiera 10 września 2021 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.