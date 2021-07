Skyrim - fan odtworzył znaną z gry broń. W tym celu wykorzystał... drewno znalezione w śmietniku

fot. Bethesda

Skyrim zadebiutował w 2011 roku, a później doczekał się portów na niemal wszystkie współczesne platformy do gier. To, w połączeniu z jakością samej produkcji, jej rozbudowaniem i ogromną liczbą modów, sprawiło, że w dalszym ciągu cieszy się ona sporym zainteresowaniem i inspiruje graczy na różne sposoby. Jeden z fanów dzieła Bethesdy, znany w sieci pod pseudonimem LongFineArt, postanowił wykorzystać kawał drewna znaleziony na śmietniku i stworzył z niego... "Wielki miecz z kości smoka", czyli jedną z dwuręcznych broni znanych właśnie z The Elder Scrolls V.

LongFineArt pochwalił się zdjęciami swojego miecza na Reddicie i wpis ten cieszy się sporą popularnością. Po dwóch dniach od publikacji zebrał on ponad 10 tysięcy polubień i 250 komentarzy.

Przypominamy, że seria nie skończy się na Skyrimie, będzie kontynuowana i w produkcji znajduje się jej kolejna odsłona, czyli The Elder Scrolls VI. Jak na razie doczekaliśmy się jednak wyłącznie krótkiego teasera i wszystko wskazuje na to, że na premierę gry trzeba będzie długo czekać - ma ona trafić na rynek dopiero po Starfield, innej grze Bethesdy, której debiut zaplanowano na listopad 2022 roku.