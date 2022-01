My Hero Academia: Ultra Rumble - zwiastun przedstawia grę battle royale na podstawie popularnego anime

fot. Bandai Namco

My Hero Academia: Ultra Rumble to nadchodząca produkcja na podstawie popularnego anime. Tym razem nie będzie to jednak klasyczna bijatyka czy produkcja dla jednego gracza, a... sieciowe battle royale dla maksymalnie 24 graczy. Oczywiście nie zabraknie tu znanych bohaterów i złoczyńców oraz ich Darów, czyli specjalne umiejętności.

Podczas pojedynków istotną rolę odegrają też specjalne karty, które będzie można zdobyć, by wzmocnić swój Dar. Odpowiednie ich wykorzystanie ma być kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Przy okazji poinformowano również, że w dniach 2-6 lutego odbędą się zamknięte beta testy gry na PS4. W trakcie ich trwania gracze będą mogli sprawdzić dwanaście grywalnych postaci. Poniżej możecie zobaczyć dłuższy zapis z rozgrywki.

My Hero Academia: Ultra Rumble zmierza na PC i konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gra nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.

