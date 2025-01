Marvel Rivals - tych członków X-Men mamy zobaczyć w grze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

X0X_Leaks uchodzi za wiarygodne źródło informacji, jeśli chodzi o pliki w grach. Tym razem na warsztat wziął dane z Marvel Rivals, a konkretnie te po aktualizacji związanej z 1. sezonem. Wyszukał w nich informacje o potencjalnych kolejnych postaciach, które mogę trafić do gry w przyszłości.

Z wycieku wynika, że w plikach po aktualizacji pierwszego sezonu odnaleziono odniesienia do kilku postaci z uniwersum Marvela, a konkretnie z X-Menów. To Scott Summers (Cyclops), Professor X, Jia Jing, Paste Pot Pete, Colossus oraz Locus.

Część z tych postaci doskonale znana jest z kart komiksów, inne jak Jia Jing, Paste Pot Pete czy Locus są mniej popularne. Jia, to członkini X-Men, aktywowana po rozproszeniu sił Feniksa, Paste Pot Pete inaczej znany jako Trapster nie ma żadnych super mocy, ale posiada błyskotliwy umysł i wykorzystuje wynalazki własnej konstrukcji. Z kolei Locus na kartach Marvela pojawił się jako dwie różne postacie. Najpierw, jako Aaron Verne, a później jako członek Frontu Wyzwolenia Mutantów. Nie wiadomo, na jaką wersję zdecydują się twórcy.

Nowości te dołączają do wcześniejszych doniesień, według których w grze mają pojawić się m.in. Valkyrie i The Hood. Z kolei z Fantastycznej Czwórki, do dostępnych już Mister Fantastic i Invisible Woman, w połowie sezonu dołączą także The Thing i Human Torch. Zapowiedziano również pojawienie się Blade’a, co idealnie wpisuje się w mroczny klimat sezonu, nawiązujący do motywu Eternal Night.