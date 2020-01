Na Marvel's Avengers poczekamy dłużej. Jest nowa data premiery gry

Premiera Marvel's Avengers była wstępnie zaplanowana na 15 maja 2020 roku, ale teraz wiemy już, że twórcom nie uda się dotrzymać tego terminu. Poinformowano, że tytuł ten będzie opóźniony i gracze będą musieli poczekać na niego kilka miesięcy dłużej - do 4 września. To właśnie wtedy trafi on na PC, PlayStation 4, Xboksa One oraz Google Stadia.

Na taki krok zdecydowano się z uwagi na chęć dopracowania produkcji. Fani w tym przypadku prawdopodobnie mają naprawdę duże oczekiwania, biorąc pod uwagę, że superbohaterowie Marvela w dalszym ciągu cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

W Crystal Dynamics naszą ambicją zawsze było stworzenie jak najlepszej gry z Avengers. By osiągnąć ten cel podjęliśmy trudną decyzję o przesunięciu premiery na 4 września 2020 roku. Jako fani czujemy się zaszczyceni mogąc pracować nad legendarnymi postaciami, wiemy co superbohaterowie znaczą dla ludzi na świecie. Kiedy stworzyliśmy nasza wizję Marvel's Avengers poświęciliśmy się temu, by dostarczyć oryginalną, nastawioną na opowieść kampanię, wciągającą kooperację i zawartość na kolejne lata. Dodatkowy czas spędzimy na tym, by dopracować grę i doprowadzić ją do wysokiego standardu, jakiego oczekują nasi fani i na jaki zasługują. Nasze zespoły pracujące nad Marvel's Avengers szczerze doceniają pokazywane przez was wsparcie. Wasz entuzjazm i komentarze sprawiają, że nie możemy doczekać się, by pokazać wam więcej. Przepraszamy za opóźnienie. Jesteśmy przekonani, że warto będzie czekać - czytamy w oświadczeniu Scota Amosa i Rona Rosenberga z Crystal Dynamics.