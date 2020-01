Final Fantasy 7 Remake opóźnione. Kiedy zagramy?

Final Fantasy 7 Remake to tworzona od podstaw, odświeżona wersja kultowej gry jRPG z 1997 roku. Tytuł ten miał zadebiutować na rynku już 3 marca, ale teraz poinformowano o przesunięciu daty premiery. Na szczęście to nie będzie zbyt długie i gracze będą musieli poczekać tylko nieco ponad miesiąc dłużej. Ostatecznie gra ma trafić na sklepowe półki 10 kwietnia.

Powód takiego działania raczej nikogo nie zaskoczy. Twórcy informują, że chcą zapewnić graczom jak najlepsze i najbardziej kompletne, dopracowane doświadczenie. To zaś wymaga więcej czasu, niż pierwotnie zakładano.

Wiemy, że wielu z was oczekuje na premierę Final Fantasy 7 Remake i cierpliwie czekało by doświadczyć tego, nad czym pracujemy. W celu upewnienia się, że dostarczymy grę zgodną z nasza wizją i jakością, na którą zasługują nasi fani, zdecydowaliśmy się przesunąć datę premiery na 10 kwietnia 2020 roku. Podjęliśmy tę trudną decyzję w celu zapewnienia sobie dodatkowych tygodni na ostateczne szlify gry i zapewnienie wam możliwie jak najlepszego doświadczenia. W imieniu całego zespołu przepraszam wszystkim, bo wiem, że oznacza to czekanie na grę nieco dłużej. Dziękuję za waszą cierpliwość i ciągłe wsparcie - przekazuje w swoim oświadczeniu Yoshinori Kitase, producent Final Fantasy 7 Remake.