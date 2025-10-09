placeholder
Nadchodzi Piekło kobiet! Serial HBO Max może zaskoczyć!

Lata 30, przedwojenna Warszawa i mroczne tajemnice, które czekają na odkrycie! Rzeczywistość, w której kobiecy głos jest uciszany, a wszelkie prawa muszą zostać wywalczone. O czym będzie Piekło kobiet?
Amelia Adaszak
Tagi:  hbo max 
piekło kobiet
Piekło kobiet fot. HBO Max
HBO zapowiada nową polską produkcję kryminalną, która będzie opowiadać nie tylko o morderstwie, ale też o trudnej walce kobiet w nierównych czasach. Nie ma co ukrywać, że sam tytuł Piekło Kobiet odsyła do nie tak dawnych wydarzeń w kraju, które prawdopodobnie były iskierką do powstania serialu.

Piekło kobiet - fabuła

Lata 30 XX wieku. Warszawa. W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego „Fortuna Amandi”. Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list. 

Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie. 

Piekło kobiet - zdjęcia

Piekło kobiet

Piekło kobiet
fot. HBO Max
Pełen akcji zwiastun filmu Druga Furioza. Jest data premiery

W obsadzie obok głównej trójki aktorów Agaty Turkot, Mateusza Damięckiego i Huberta Miłkowskiego, znaleźli się również: Borys Szyc, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Bogumiła Bajor, Jacek Koman, Piotr Trojan, Jacek Poniedziałek, Tomasz Sapryk, Ireneusz Czop, Karolina Kowalska, Andrzej Kłak, Maciej Kosiacki, Michał Wójtowicz i Paulina Krzyżańska.

Serial powstaje dla HBO Max we współpracy z Extreme Emotions, na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska, współtwórczyni oscarowych Idy i Strefy interesów. Reżyserką jest Anna Maliszewska (Tata), a scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek.

Premiera Piekło kobiet zaplanowana jest w serwisie HBO Max na 2026 rok. 

Źródło: Warner Bros. Discovery - materiały prasowe

