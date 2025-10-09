Nadchodzi Piekło kobiet! Serial HBO Max może zaskoczyć!
Lata 30, przedwojenna Warszawa i mroczne tajemnice, które czekają na odkrycie! Rzeczywistość, w której kobiecy głos jest uciszany, a wszelkie prawa muszą zostać wywalczone. O czym będzie Piekło kobiet?
HBO zapowiada nową polską produkcję kryminalną, która będzie opowiadać nie tylko o morderstwie, ale też o trudnej walce kobiet w nierównych czasach. Nie ma co ukrywać, że sam tytuł Piekło Kobiet odsyła do nie tak dawnych wydarzeń w kraju, które prawdopodobnie były iskierką do powstania serialu.
Piekło kobiet - fabuła
Lata 30 XX wieku. Warszawa. W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego „Fortuna Amandi”. Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list.
Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.
Piekło kobiet - zdjęcia
Pełen akcji zwiastun filmu Druga Furioza. Jest data premiery
W obsadzie obok głównej trójki aktorów Agaty Turkot, Mateusza Damięckiego i Huberta Miłkowskiego, znaleźli się również: Borys Szyc, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Bogumiła Bajor, Jacek Koman, Piotr Trojan, Jacek Poniedziałek, Tomasz Sapryk, Ireneusz Czop, Karolina Kowalska, Andrzej Kłak, Maciej Kosiacki, Michał Wójtowicz i Paulina Krzyżańska.
Serial powstaje dla HBO Max we współpracy z Extreme Emotions, na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska, współtwórczyni oscarowych Idy i Strefy interesów. Reżyserką jest Anna Maliszewska (Tata), a scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek.
Premiera Piekło kobiet zaplanowana jest w serwisie HBO Max na 2026 rok.
Źródło: Warner Bros. Discovery - materiały prasowe
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1954, kończy 71 lat