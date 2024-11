Ważny złoczyńca w serialu Latarnie. To może być czarny charakter uniwersum DCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kiedy Garretta Dillahunta obsadzono w serialu Latarnie, w opisie jego postaci pojawiły się słowa "conspiracy-minded," czyli osoba o skłonnościach do teorii spiskowych. To wywołało spekulacje w sieci na temat pewnego złoczyńcy z DC, do którego sugestywnie odniósł się scooper Daniel Richtman. Teraz portal comicbookmovie.com dodaje im wiarygodności.

Złoczyńca DCU

Chodzi o postać Centre, potężną, pierwotną istotę przypominającą wyspę. W komiksach jego celem było zniszczenie Ziemi. Według przecieków Centre ma zadebiutować w serialu Latarnie i stać się głównym zagrożeniem dla DCU. W komiksach posiadał nawet sektę wyznawców na Ziemi, co może wiązać się z konspiracyjnym wątkiem z opisu.

Dodajmy słowa Jamesa Gunna, który podczas ogłaszania serialu Latarnie zapowiedział, że bohaterowie odkryją pradawny koszmar – co mogłoby pasować do Centre. Co więcej, w komiksach DC to właśnie Hal Jordan ostatecznie go pokonał, a on jest jednym z głównych bohaterów w serialu, co sugeruje inspirację komiksem New Frontier autorstwa Darwyna Cooke'a. Co więcej, James Gunn potwierdził 5 listopada 2024 roku, że to wydawnictwo ma bardzo duży wpływ na budowę DCU.

Wcześniejsze plotki sugerowały, że działalność Centra mogłaby być odczuwalna w różnych projektach DC, w tym w serialach Creature Commandos i The Authority. Możliwe, że jego obecność pojawi się również w filmie Superman z 2025 roku. W komiksach Centre tworzył potwory przypominające dinozaury, a z listy zabawek wynika, że w nadchodzącym filmie pojawi się kaiju, czyli duży potwór.

Latarnie – serial nie ma jeszcze daty premiery.