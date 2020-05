Nadciąga Toy Soldiers 2: Finest Hour. Zołnierzyki w akcji!

Signal Studios

Po latach ciszy w temacie plastikowych żołnierzyków, które za dzieciaka wielu z nas kolekcjonowało, przyszedł wreszcie czas, aby zapowiedzieć pełnoprawną kontynuację gry Toy Soldiers. Signal Studios ujawniło produkcję Toy Soldiers 2: Finest Hour, która szykowana jest z myślą o współczesnych konsolach oraz PC.

Poprzednia odsłona zabierała graczy do czasów I wojny światowej, a jej spin-offy przenosiły między innymi do lat 80. W przypadku Toy Soldiers 2: Finest Hours będzie wyglądać to inaczej - tym razem trafimy na front II wojny światowej. Gracze wezmą udział m.in. w lądowaniu w Normandii, przetrwają Dunkierkę i stoczą boje na Pacyfiku.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów tej marki. W produkcji znajduje się tęż wersja HD oryginalnej, pierwszej odsłony, a także spin-off z podtytułem Cold War.