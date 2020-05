Call of Duty: WWII jedną z gier w czerwcowej ofercie PlayStation Plus

Sony oficjalnie poinformowało, że Call of Duty: WWII trafi do abonentów usługi PlayStation Plus w czerwcu. Tytuł ten będzie jednak dostępny do pobrania znacznie wcześniej, bo już od 26 maja. Jeszcze w tym tygodniu mamy otrzymać dalsze informacje na temat czerwcowej oferty – zgodnie z tradycją do subskrybentów powinien trafić jeszcze jeden tytuł na PS4.

Niewykluczone, że drugą z gier będzie świetnie oceniana produkcja deweloperów z Insomniac Games, czyli Marvel’s Spider-Man. Niedawno do sieci wyciekł zrzut ekranu, który przedstawia ofertę z PS Store i obok tego właśnie tytułu widoczna jest ikona informująca o możliwości bezpłatnego zagrania w grę w ramach PlayStation Plus. Jedno jest pewne – na potwierdzenie lub zdementowanie tych informacji nie będziemy musieli długo czekać, bo oficjalne ogłoszenie to kwestia najbliższych kilku dni.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.

We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq

— PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020