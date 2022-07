Martyna Ludwig z naEKRANIE.pl na Festiwalu w Gdyni! Alicja w Konkursie Filmów Krótkometrażowych

Anna Ryń

Z dumą możemy ogłosić, że wyreżyserowany przez pracującą dla naEKRANIE.pl Martynę Ludwig film Alicja został zakwalifikowany do Konkursu Filmów Krótkometrażowych na tegorocznym, 47. Festiwalu Polskich Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się w dniach 12-17 września. To wielkie wyróżnienie dla Martyny i jednocześnie powód do radości dla całej naszej redakcji - chyba nie będziecie zdziwieni, jeśli tym osiągnięciem będziemy się przed Wami po prostu chwalić.

O czym opowiada wyprodukowana przez Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego Alicja? Opis fabuły tej produkcji prezentuje się następująco:

Kropla potu nieznajomego mężczyzny zmienia życie nastoletniej Alicji (w tej roli Monika Rozpara), chronionej dotąd przez pruderyjną matkę przed dostępem do wilgoci, która sprawia, że owoce pokrywają się meszkiem pleśni, a głowę dziewczyny nawiedzają niepokojące marzenia.

Martyna rzuca na swój film nowe światło, stwierdzając, że tytułowa bohaterka przebywa w świecie przywodzącym na myśl rzeczywistości kreślone w swoich dziełach przez Witolda Gombrowicza; jedną z inspiracji dla powstania Alicji była zresztą lektura polskiego pisarza o tytule Dziewictwo. Według Martyny fundamentem współtworzonej przez nią historii okazały się jednak wspomnienia - jej samej, operatorki Anny Ryń i scenografki Aleksandry Kompały.

Dzięki uprzejmości naszej koleżanki z pracy możecie już zobaczyć zdjęcia z produkcji:

Alicja - zdjęcia z filmu

Martynie, której skromność nie pozwoliła nawet na przekazanie nam radosnych wieści (!), życzymy sukcesów - nie tylko w trakcie gdyńskiego festiwalu, ale i w ramach innych projektów reżyserskich. Samo naEKRANIE.pl z kolei ewoluuje; hasło "od fanów dla fanów" najwyraźniej niekiedy przybiera inną formę: "od twórczyń i twórców dla fanów".