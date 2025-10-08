placeholder
Reklama
placeholder

Nagrodzone eseje Ursuli K. Le Guin trafią do księgarń

Jeszcze w październiku ukaże się zbiór tekstów publicystycznych Ursuli K. Le Guin, jednej z najważniejszych autorek fantastyki w historii.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Prószyński i s-ka 
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach Prószyński i S-ka
Reklama

Amerykańska pisarka Ursula K. Le Guin jest autorką wielu wybitnych książek, które odcisnęły piętno na fantastyce. Do jej najsłynniejszych dzieł można zaliczyć cykl fantasy Ziemiomorze czy powieści i opowiadania składające się na Ekumenę - uniwersum SF. 

Wydawnictwo Prószyński i S-ka już od dobrych paru lat wydaje jej książki w spójnej szacie graficznej. W ten sposób ukazują się nie tylko powieści i opowiadania Ursuli K. Le Guin, ale też zbiory jej publicystyki. I właśnie do tej kategorii będzie się zaliczała kolejna książka - Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach. To zbiór przemówień, esejów, wstępów i recenzji książek, w których autorka wyraża swoje spojrzenie na literaturę, pisarstwo, ale też otaczający nas świat.

Książka Rzeźbię w słowach otrzymała w 2017 r. nagrodę Hugo za najlepsze dzieło powiązane z fantastyką. Książka ukaże się 21 października.

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach - opis i okładka książki

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkachŹródło: Prószyński i S-ka

Rzeźbię w słowach to zbiór przemówień, esejów, wstępów i recenzji książek autorstwa Ursuli K. Le Guin, jednej z najwybitniejszych intelektualistek literackich naszych czasów. To lektura obowiązkowa, podręcznik do zrozumienia głębi współczesnej fikcji oraz – poprzez pryzmat głębokich rozważań nad współczesnym pisarstwem – sposób na poznawanie świata, w którym wszyscy żyjemy.

Le Guin opublikowała ponad sześćdziesiąt książek – od literatury pięknej po literaturę faktu, od książek dla dzieci po poezję – i zdobyła wiele nagród za całokształt twórczości, w tym wyróżnienie Library of Congress Living Legend. Jej głos w sprawie sztuki jest nie tylko głosem wielkiej pisarki i autorytetu – to także głos epoki, w której tworzyła swoje dzieła.

 

Źródło: Prószyński i S-ka

Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Prószyński i s-ka 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Wonder Man
-

Nowe logo Wonder Mana. Kiedy może się pojawić pierwsza zapowiedź?

2 Hulk: Smash Everything
-

Hulk zmiażdży absolutnie wszystko. Najbardziej szalony komiks Marvela w historii?

3 16. The Defenders (2017)
-

Były szef Marvel Television o powrocie Daredevila. Jest sprostowanie - to nie były seriale Netflixa

4 Michael
-

Zdjęcia do biografii króla popu ukończone. Problem w tym, że połowa może pójść do kosza

5 Władca Pierścieni - postacie z trylogii filmów Petera Jacksona
-

Gwiazda Władcy Pierścieni powiedziała za dużo. W Polowaniu na Golluma wróci słynna postać?

6 Harry Potter - serial
-

Zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Oto Chłopiec, który przeżył

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e194

Moda na sukces

s27e02

Wielkie projekty

s04e04

s28e06

The Voice

s09e07

Miłość jest ślepa

s09e08

Miłość jest ślepa

s09e09

Miłość jest ślepa

s05e03

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sigourney Weaver
Sigourney Weaver

ur. 1949, kończy 76 lat

Matt Damon
Matt Damon

ur. 1970, kończy 55 lat

Bella Thorne
Bella Thorne

ur. 1997, kończy 28 lat

Julia Kijowska
Julia Kijowska

ur. 1981, kończy 44 lat

Emily Procter
Emily Procter

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV