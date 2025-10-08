Nagrodzone eseje Ursuli K. Le Guin trafią do księgarń

Prószyński i S-ka

Amerykańska pisarka Ursula K. Le Guin jest autorką wielu wybitnych książek, które odcisnęły piętno na fantastyce. Do jej najsłynniejszych dzieł można zaliczyć cykl fantasy Ziemiomorze czy powieści i opowiadania składające się na Ekumenę - uniwersum SF.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka już od dobrych paru lat wydaje jej książki w spójnej szacie graficznej. W ten sposób ukazują się nie tylko powieści i opowiadania Ursuli K. Le Guin, ale też zbiory jej publicystyki. I właśnie do tej kategorii będzie się zaliczała kolejna książka - Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach. To zbiór przemówień, esejów, wstępów i recenzji książek, w których autorka wyraża swoje spojrzenie na literaturę, pisarstwo, ale też otaczający nas świat.

Książka Rzeźbię w słowach otrzymała w 2017 r. nagrodę Hugo za najlepsze dzieło powiązane z fantastyką. Książka ukaże się 21 października.

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach - opis i okładka książki

Źródło: Prószyński i S-ka

Rzeźbię w słowach to zbiór przemówień, esejów, wstępów i recenzji książek autorstwa Ursuli K. Le Guin, jednej z najwybitniejszych intelektualistek literackich naszych czasów. To lektura obowiązkowa, podręcznik do zrozumienia głębi współczesnej fikcji oraz – poprzez pryzmat głębokich rozważań nad współczesnym pisarstwem – sposób na poznawanie świata, w którym wszyscy żyjemy.

Le Guin opublikowała ponad sześćdziesiąt książek – od literatury pięknej po literaturę faktu, od książek dla dzieci po poezję – i zdobyła wiele nagród za całokształt twórczości, w tym wyróżnienie Library of Congress Living Legend. Jej głos w sprawie sztuki jest nie tylko głosem wielkiej pisarki i autorytetu – to także głos epoki, w której tworzyła swoje dzieła.