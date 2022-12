Najbardziej obrzydliwe i przerażające efekty praktyczne - wypalone gałki oczne i wybuchające głowy

Fot. Materiały prasowe

Avatar pokazał, co potrafi potęga grafiki komputerowej. Jednak CGI to nie wszystko. Czasem najlepszy efekt można osiągnąć za pomocą odpowiedniej charakteryzacji, makijażu i dobrze wykonanych protez. I poniżej znajdziecie galerię, która to udowadnia. Zebraliśmy najbardziej obrzydliwe i przerażające efekty praktyczne w kinie i telewizji. Fani starych horrorów na pewno ucieszą się na widok wielu klasyków – Egzorcysta, Plazma i Koszmar z Ulicy Wiązów to tylko niektóre z nich. Zapnijcie pasy i odłóżcie obiad na bok, ponieważ nie obiecujemy, że nie wróci do Was w innej formie.

Najbardziej obrzydliwe i przerażające efekty praktyczne

Wypalone pleśnią oczodoły, monstrum wychodzące z klatki piersiowej, transformacje wilkołaków i kultowe potwory to tylko niektóre elementy, jakie znajdziecie w poniższej galerii. Co ciekawe, obok klasyków dumnie prezentują się także nowe produkcje, w których postawiono na efekty praktyczne – Diuna i Stranger Things. Jak można się domyślić, w zestawieniu zdecydowanie przeważają horrory.

Choć Hemlock Grove miksuje ze sobą CGI i efekty praktyczne, to te drugie są o wiele bardziej imponujące. To jeden z najbardziej obrzydliwych i realistycznych seriali, jeśli chodzi o stronę wizualną. A wszystko dzięki zdolnym makijażystom i protetykom. Jedną z najbardziej imponujących scen jest przemiana w wilkołaka. By pokazać, jak stworzenie wychodzi z ust chłopaka, stworzono odpowiednią protezę, na której widać krew i rozciągającą się skórę. Nie wspominając już o flaczkach, które można oglądać przez cały sezon - byle nie przy obiedzie.