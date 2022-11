Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara - Auta zabiły swoich właścicieli, a Tarzan, Elsa i Anna są spokrewnieni

Fot. Disney/Pixar

Nikt nie kocha teorii bardziej niż fani bajek Disneya i Pixara. Niektóre z nich są naprawdę zaskakujące, inne mają sens i mogłyby bez problemu wejść do kanonu. A najlepsze w tym jest to, że większość z nich łączy znane animacje w jedno wielkie multiwersum obłędu, którego nie powstydziłby się sam Marvel. Zobaczcie, kto według fanów zabił mamę Arielki. Co wskazuje na to, że Elsa, Anna i Tarzan mogą być rodzeństwem? Co łączy Potwory i Spółkę z Meridą Waleczną? To dopiero początek szaleństwa!

Jakie bajki Disneya i Pixara skrywają największe tajemnice? W naszej galerii znajdziecie między innymi teorie na temat Ratatuj, Lilo i Stich, Krainy Lodu, Małej Syrenki, W głowie się nie mieści i Aladyna. Jedna z nich łączy produkcje, które dzieli 30 lat różnicy! Co więcej, nawet twórca Tarzana i Krainy Lodu podzielił się swoją własną szokującą teorią...