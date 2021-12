Najbardziej piracone seriale 2021 roku. MCU dominuje, Wiedźmin wysoko

fot. materiały prasowe

Portal Torrentfreak.com co roku w grudniu publikuje efekt swojego badania popularności seriali na torrentach. Dlatego w analizie podkreślają, że są to dane reprezentatywne, a nie definitywne. Z uwagi na to, że wielu internautów piraci seriale używając nielegalnych streamingów, nie da się jednoznaczne wytyczyć statystyk.

Jest też adnotacja, że analizują jedynie pojedyncze odcinki dostępne na torrentach i nie biorą pod uwagę paczek z całymi sezonami. Mają świadomość, że gdyby patrzyli również na te zbiory, Squid Game i Dom z papieru trafiłyby na listę. Obiecują, że będą brać to pod uwagę w przyszłych analizach.

Najbardziej piracone seriale ostatnich lat

Gdy Gra o tron była emitowana, co roku zajmowała pierwsze miejsce w zestawieniu. To zmieniło się w 2020 roku po jej zakończeniu, gdy najbardziej piraconym serialem został The Mandalorian platformy Disney+, która nadal w większości krajów świata nie jest dostępna.

Najbardziej piracone seriale 2021 roku

W najnowszym zestawieniu ponownie widać, jak decyzja Disneya odnośnie ich platformy streamingowej wpływa na piractwo. Mamy tutaj hity MCU, które zdecydowanie zdominowały stawkę. WandaVision. Falcon i Zimowy żołnierz, Loki, What If... ? oraz Hawkeye znajdują się w zestawieniu.

Nie zawsze jednak brak dostępu przekłada się na niskie piractwo, czego przykładem jest wysoka pozycja Wiedźmina platformy Netflixa. 2. sezon wszedł do platformy 17 grudnia i od razu stał się hitem na torrentach według badania Torrentfreak.com. Na liście dość nisko znajduje się hit fantasy Amazona pod tytułem Koło czasu, który według danych bije rekordy popularności na platformie.

