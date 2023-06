Kino reaguje na pogodę. Najciekawsze filmy o kryzysie klimatycznym

materiały prasowe

Po pierwsze warto wspomnieć, że jest to subiektywna lista, a kolejność nie ma znaczenia. Wybrane zostały filmy z różnych lat, jednak starałam się dobrać te najbardziej aktualne z racji tego, że nasze postrzeganie klimatu w ostatnim czasie bardzo się zmieniło. Jesteśmy bardziej świadomi zagrożeń, ale i wrażliwsi na to, co możemy stracić.

Najstarszy film z tego zestawienia pochodzi z 2006 roku, jego forma się nieco zestarzała i odzwyczailiśmy się od tego typu wzbudzającej strach narracji, jednak mimo to warto go obejrzeć choćby dla porównania. Znajdują się tu nie tylko dokumenty, ale też fabuły. Niektóre zmuszają do refleksji na temat natury, ale też naszej egzystencji. Inne są przepięknymi wizualnie pocztówkami z różnych zakątków naszej planety. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tym zestawieniem, ponieważ każdy może znaleźć tu coś dla siebie - zarówno wiedzę, ucztę dla oka, jak i rozrywkę płynącą z obcowania z zadziwiającą często naturą.

Najciekawsze filmy o kryzysie klimatycznym

Duch Śniegów (2021) - Poetycka podróż dwóch mężczyzn poszukujących niezwykle rzadkiej śnieżnej pantery. Wypełniony refleksjami na temat natury i przepięknymi kadrami.

Jeśli znacie jeszcze tytuły, które można dodać do powyższej listy, to podzielcie się nimi koniecznie w sekcji komentarzy.