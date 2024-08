UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Już po zwiastunach filmu Deadpool & Wolverine można było się spodziewać, że w rzeczywistości Logana (Hugh Jackman) cała grupa X-Menów nie żyje. Niektórzy spekulowali o potencjalnej scenie ich śmierci, ale ostatecznie nie zobaczyliśmy jej w filmie. W wywiadzie dla Collidera Shawn Levy i Ryan Reynolds poruszyli ten wątek. Reżyser zaznaczył, że sama specyfika śmierci X-Menów nie miała większego znaczenia, więc postanowiono skupić się na psychice Logana. Aktor się z nim zgodził, dodając:

- To, czego nie widzisz, bardziej zapada w pamięć niż widziane obrazy. Może się mylę, Shawn. Jednak czułem, że to straciłoby na znaczeniu, gdybyśmy zobaczyli tych wszystkich ludzi, te dzieci i dorosłych.

Reynolds ujawnił także, że Logan tracący kontrolę i mordujący wszystko, co popadnie, jest pomysłem zakorzenionym w komiksach. Przyznanie się bohatera do tego, że nie tylko zabił złych ludzi, ale również tych niewinnych, jest "cholernie potężne".

- I nie jest to koniecznie coś, co chcesz zobaczyć. Chcesz to poczuć.

Deadpool & Wolverine - film dostępny w kinach.

