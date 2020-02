Najlepsze animacje w historii wg Rotten Tomatoes. Disney vs. Ghibli - Król Lew przegrywa

Przyszła pora na kolejną odsłonę cyklu, w którym prezentujemy Wam najlepsze produkcje wszech czasów wybierane przez serwis Rotten Tomatoes. Po najlepszych filmach i serialach superbohaterskich, najlepszych filmach science fiction, najlepszych horrorach i najlepszych komediach romantycznych, tym razem zestawienie zawiera najlepsze filmy animowane w historii. Członkowie naszej redakcji zwracają uwagę, że przynajmniej jeśli chodzi o czołowe pozycje wybory dziennikarzy wydają się całkiem zasadne - pojedynek Disneya i japońskiego studia Ghibli był zacięty.

Warto w tym miejscu podkreślić, że najlepsze animacje nie zostały uszeregowane według specjalnej formuły matematycznej opartej na liczbie recenzji czy procentowym wskaźniku innych produkcji wypuszczanych do kin w podobnym okresie. Pracownicy Rotten Tomatoes wzięli za to pod uwagę wydźwięk wszystkich opinii, trafianie na inne listy z serii "best of" i rozumiany subiektywnie "wpływ kulturowy". To właśnie dlatego w pierwszej 100-tce zestawienia znalazły się animacje, które w serwisie nie uzyskały nawet tzw. certyfikatu świeżości (przynajmniej 60% pozytywnych recenzji).

Na pozycje od 100. do 61. trafiły choćby tworzony m.in. przez Polaków Twój Vincent, Ralph Demolka czy Zakochany kundel z 1955 roku. Zwraca uwagę, że już w tej części zestawienia da się zauważyć wyważenie pomiędzy klasycznymi a bardziej współczesnymi animacjami.

Najlepsze animacje w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 100. do 61.

100. Duża ryba i begonia (2016)

Pierwsza wielka niespodzianka czeka na nas na samym początku kolejnej części rankingu, obejmującej pozycje od 60. do 31. Relatywnie nisko uplasowała się więc niezwykle ważna w świecie filmów animowanych Kraina lodu czy klasyczne Fantazja lub 101 dalmatyńczyków. Spójrzcie sami.

Najlepsze animacje w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 60. do 31.

60. Kraina lodu (2013)

Czołówkę listy, obejmującą pozycje od 30. do 1., rozpoczyna doskonale Wam znany Fantastyczny Pan Lis. Ciekawie prezentuje się jednak przede wszystkim pojedynek animacji japońskich z amerykańskimi. Walka o pierwsze miejsce była naprawdę zażarta, a Król Lew tym razem nie został obwołany najlepszym filmem animowanym w historii.

Najlepsze animacje w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 30. do 1.

30. Fantastyczny Pan Lis (2009)