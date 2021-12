Najlepsze filmy 2021 roku wg prestiżowego Sight & Sound. Diuna wysoko, ale czołówka zupełnie Was podzieli

Neon/STX Films/Warner Bros./Netflix

Sight & Sound to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism poruszających tematykę filmową, które ukazuje się co miesiąc jako oficjalny magazyn wydawany przez Brytyjski Instytut Filmowy (BFI). Przez blisko 9 dekad istnienia miesięcznik dał światu kina przede wszystkim ranking najlepszych produkcji wszech czasów, który krytycy i twórcy z całego globu aktualizują co każde 10 lat (najbliższa jego edycja już w przyszłym roku). Teraz przyszła pora na najlepsze filmy 2021 roku.

W głosowaniu wzięło udział ponad 100 powiązanych z Sight & Sound krytyków i współpracowników magazynu, którzy w swoich typowaniach wskazali na aż 1000 dzieł. Znalazły się tu zarówno głośne tytuły z Hollywood, jak i mniej znane produkcje festiwalowe czy te, które debiutowały wyłącznie na platformach streamingowych.

Na listę trafiły m.in. cieszące się dużą popularnością Diuna, Sound of Metal, Ojciec, Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun czy Nomadland, ale w ostatecznym rozrachunku musiały one ustąpić pola zupełnie innym produkcjom. Jesteśmy niemal przekonani, że czołówka zestawienia nie tylko Was zaskoczy, ale i podzieli w odbiorze - przekonajcie się sami:

Najlepsze filmy 2021 roku wg Sight & Sound - miejsca od 50. do 26.

50. Aida

Najlepsze filmy 2021 roku wg Sight & Sound - miejsca od 25. do 1.

25. Zola