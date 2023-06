Najlepsze z najdokładniejszych naukowo filmów science fiction. Ranking wzbudzi dyskusję, fakty - niekoniecznie

Warner Bros./20th Century Fox/MGM

Skoro już szeroko pojęte science fiction jest bez cienia wątpliwości najpopularniejszym gatunkiem wśród użytkowników naEKRANIE.pl, dziś postanowiliśmy raz jeszcze wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i przygotować ranking, jakiego na naszej stronie jeszcze nie było. Poniżej zamieszczamy zestawienie pokazujące najlepsze filmy science fiction w historii kina, przy czym pod uwagę wzięliśmy jedynie produkcje możliwie najdokładniejsze naukowo - siłą rzeczy więc na liście znalazły się dzieła, dla których twórców "science" znaczyło więcej niż "fiction".

Przygotowując ranking najpierw wertowaliśmy sieć w poszukiwaniu ekranowych opowieści hołdujących nauce. Szukaliśmy tych filmów, których reżyserzy i scenarzyści postanowili zaimplementować do konwencji science fiction różnorakie teorie i fakty zaczerpnięte z fizyki, biologii, chemii, mechaniki kwantowej, astronomii, itd. z prawdziwego świata. Ta kwerenda doprowadziła nas nawet do stworzonego przez NASA zestawienia; słynna agencja postanowiła rozszerzyć gatunek o produkcje traktujące o kosmosie, nawet jeśli były one de facto dramatami jak w przypadku Apollo 13 - i my postanowiliśmy pójść tym tropem.

Poniższa lista pokaże Wam, że na przestrzeni lat ekranowe science fiction nie tak znowu rzadko romansowało z twardymi danymi i faktami. Interstellar, Marsjanin, Obcy - 8. pasażer Nostromo - przykłady można mnożyć bez końca. Naszym zadaniem było wybranie tych najlepszych z nich - z najgorszymi pomogła nam natomiast NASA.

Najlepsze z najdokładniejszych naukowo filmów science fiction [RANKING]

30. Ant-Man (2015) – choć mamy tu do czynienia z jedną z mniej popularnych odsłon MCU, w rzeczywistości jest ona bodaj najdokładniejszą naukowo w całym Kinowym Uniwersum Marvela. Konsultantem był fizyk kwantowy Spirydon Michalakis z Kalifornijskiego Intytutu Technicznego, który pomagał w przenoszeniu na ekran Wymiaru Kwantowego, odwołując się przy tym do takich zagadnień jak splątanie kwantowe.

NASA swego czasu zaprezentowała także listę 7 najgorszych z naukowego punktu widzenia produkcji:

Najbardziej niedokładne naukowo filmy science fiction wg NASA

10. Pojutrze (2004) - za ukazanie fal zimnego powietrza, które opadając ze stratosfery zamrażają ludzi na ziemi.

