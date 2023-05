Najlepsze książki science fiction z cyklu Wehikuł Czasu. Odyseja kosmiczna, Równi bogom i inne arcydzieła

Rebis

Już jutro, 30 maja, na polskim rynku zadebiutuje nowe wydanie wielokrotnie nagradzanej książki Spotkanie z Ramą autorstwa legendarnego Arthura C. Clarke'a. Będzie to kolejna odsłona fenomenalnego cyklu Wehikuł Czasu, którym od przeszło 4 lat rodzimych czytelników rozpieszcza Dom Wydawniczy Rebis. W skład tej serii wchodzą klasyczne powieści science fiction - obsypane rozmaitymi wyróżnieniami z nagrodami Hugo i Nebula na czele książki, które razem można uznać za jedyny w swoim rodzaju kanon literatury fantastycznej, ale i ponadczsowe dzieła jak Rok 1984 czy Folwark zwierzęcy. Dziś postanowiliśmy wybrać te najlepsze z nich.

W trakcie tworzenia tego rankingu zdaliśmy sobie sprawę, że mamy do czynienia z iście karkołomnym zadaniem - wytypowanie spod znaku "najlepsi z najlepszych" zawsze nastręcza sporo trudności. Koniec końców o pozycjach w zestawieniu zadecydowały więc zupełnie subiektywne czynniki, sprowadzone najczęściej do naszych wrażeń i odczuć. Dyskutować z nimi jest naprawdę ciężko, ale i tak zachęcamy Was do tego w komentarzach.

Odyseja kosmiczna 2001? Równi bogom? Ostatni brzeg? A może Koniec Wieczności? Które z arcydzieł literatury i innych słynnych powieści okazały się w naszym zestawieniu najlepsze? Przekonajcie się sami:

Najlepsze książki science fiction i nie tylko - cykl wydawniczy Wehikuł Czasu [RANKING]

30. Ziemia trwa (George R. Stewart) - opis wydawcy: "Na świecie wybucha epidemia nowej, niezwykle groźnej i zakaźnej choroby. Naukowcy nie potrafią ustalić, czy zarazki pochodzą od zwierząt, powstały w wyniku mutacji czy wymknęły się z laboratorium opracowującego broń biologiczną. Wszelkie próby wprowadzenia kwarantanny zawodzą i w krótkim czasie ludzkość ulega niemal całkowitej zagładzie. Przy życiu pozostają tylko nieliczni, w tym Ish, który podczas pandemii przebywał w górach w Kalifornii. Ish obawia się, że ci, którzy przetrwali, stoczą się w otchłań barbarzyństwa, a dorobek ludzkości zostanie zaprzepaszczony. W poszukiwaniu ocalałych Ish wyprawia się na Wschodnie Wybrzeże, a po powrocie do Kalifornii spotyka mądrą i odważną Em, która wzbudza w nim nadzieję i chęć życia. Razem stawiają czoło niewyobrażalnym wyzwaniom, budując w San Francisco nową wspólnotę i rzucając ziarna nowego początku."