Najlepsze horrory w historii wg Rotten Tomatoes. Zwycięzca Was podzieli - są też Polacy

Przyszedł czas na to, aby zapoznać Was z zestawieniem obejmującym najlepsze horrory w historii według serwisu Rotten Tomatoes. To kolejna odsłona cyklu, w którym prezentowaliśmy Wam już najlepsze seriale superbohaterskie, najlepsze filmy superbohaterskie, najlepsze filmy science fiction i najlepsze filmy oscarowe. Choć poszczególne zestawienia wywołują wśród Was sporo emocji, jedna rzecz jest niezmienna - wciąż cieszą się one wśród naszych Czytelników olbrzymią popularnością.

Ranking najlepszych horrorów kina wszech czasów z pewnością Was zaskoczy. Przypomnijmy, że tworzony on jest na bazie specjalnej formuły matematycznej, w której uwzględnione zostały zarówno liczba recenzji, jak i rok powstania produkcji czy wyrażony w procentach wskaźnik dla innych obrazów ukazujących się w podobnym okresie. By trafić do zestawienia, dany film potrzebował przynajmniej 20 recenzji i wystawienia mu tzw. certyfikatu świeżości (60% pozytywnych opinii i więcej). Koniec końców w rankingu znalazły się dwa obrazy Romana Polańskiego i rodzimy Demon z 2015 roku.

Na pozycjach od 100. do 61. odnajdziecie wiele produkcji, które z całą pewnością znacie. I tak relatywnie nisko uplasowały się Blair Witch Project, legendarny Drakula (wersja z 1931 roku) czy nawet Zombieland. Zwraca uwagę, że do rankingu trafiły zarówno popularne filmy, jak i te, o których istnieniu przeciętny odbiorca X Muzy niekoniecznie musiał mieć pojęcie. Spójrzcie sami.

Najlepsze horrory w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 100. do 61.

100. Gra Geralda (2017)

Najlepsze horrory w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 60. do 31.

Część zestawienia obejmującą miejsca od 60. do 31. otwiera kultowy. Znajdziecie tu także m.in. zeszłorocznez 1976 roku,czysprzed 3 lat.

60. The Ring - Krąg (1998)

Najlepsze horrory w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 30. do 1.

Największe zaskoczenia czekają na nas w czołówce rankingu. Dość powiedzieć, że największe piętno na tej części zestawienia odcisnąłi jego dzieła, natomiastwyprzedziło wiele filmów uchodzących dziś za prawdziwe klasyki X Muzy. Przekonajcie się sami.

30. Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii (2015)