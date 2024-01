Najlepsze gry na Nintendo Switch w 2023 roku zdaniem krytyków. Japonia zdominowała zestawienie

fot. materiały prasowe

Reklama

Chociaż Nintendo Switch w tym roku będzie obchodzić swoje 7. urodziny, a w branży od dłuższego czasu pojawiają się przecieki dotyczące następcy tego urządzenia, to konsola Japończyków w dalszym ciągu radzi sobie świetnie i trafia na nią mnóstwo interesujących tytułów! Mogliśmy o tym przekonać się także w roku 2023, bo praktycznie każdego miesiąca na rynek trafiały ciekawe produkcje. Dość powiedzieć, że to właśnie Switch otrzymał jedną z najlepiej ocenianych produkcji ostatnich lat, czyli The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel również bardzo ciepło przyjętego Breath of the Wild.

Wartych uwagi produkcji było jednak znacznie, znacznie więcej. Nie wierzycie? W takim razie zobaczcie na zamieszczone poniżej zestawienie, w którym znalazły się najlepsze gry na Nintendo Switch w 2023 roku według krytyków. Przy tworzeniu tego rankingu pod uwagę wzięto średnie ocen z serwisu Metacritic.

Nintendo Switch - najlepsze gry 2023 roku według Metacritic

20. Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo - średnia ocen 85/100