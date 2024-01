Najlepsze gry na PlayStation w 2023 roku według Metacritic. Pierwsze miejsce nikogo nie zaskoczy

fot. materiały prasowe

Sony najwyraźniej postanowiło dać graczom nieco chwili na oddech i nadrobienie zaległości, bo w 2023 roku na rynek trafiła w zasadzie tylko jedna duża gra na wyłączność konsol PlayStation - mowa oczywiście o świetnie przyjętym przez graczy oraz krytyków Marvel's Spider-Man 2. Oprócz tego dostaliśmy kilka pomniejszych produkcji oraz Horizon Call of the Mountain na (również debiutujące w tym roku) PSVR 2. Nie oznacza to jednak, że posiadacze PS4 i PS5 nie mieli w co grać, bo na rynku pojawiło się sporo wartych uwagi dzieł stworzonych przez studia nienależące do Japończyków czy też po prostu produkcji multiplatformowych.

Możecie się o tym przekonać, przeglądając poniższą galerię, w której znalazły się najlepsze gry na PlayStation. Kryterium było proste: wzięto tutaj pod uwagę średnią z ocen wystawionych przez serwisy, których noty są uwzględniane przez Metacritic. Zobaczcie poniższe zestawienie i przekonajcie się, czy ograliście wszystkie obecne tam gry. Być może umknęły Wam jakieś perełki i zechcecie nadrobić zaległości!

Najlepsze gry na PlayStation w 2023 roku według Metacritic