Najlepsze gry PC według Metacritic. Baldur's Gate 3 ostro namieszało w rankingu!

3 sierpnia na PC zadebiutowało Baldur's Gate 3 i bardzo szybko podbiło serca graczy oraz krytyków. Ci drudzy chętnie wystawiają produkcji autorstwa Larian Studios bardzo wysokie noty, dzięki czemu tytuł ten stał się jedną z najlepiej ocenianych produkcji w historii branży. Dość powiedzieć, że na Metacritic średnia ocen tej gry to 97/100, co doprowadziło do zmian w rankingu najlepiej ocenianych tytułów na pecetach.

W poniższej galerii zebraliśmy dla Was najlepsze gry na PC według średniej ocen na Metacritic. Co ciekawe, Baldur's Gate 3 nie jest jedyną odsłona tej serii, której udało się zając wysoką pozycję w zestawieniu. Nie zabrakło w nim również pewnego polskiego akcentu - chyba możecie domyślić się, o jaką pozycję chodzi.

Najlepsze gry PC według Metacritic - TOP 50

Przeglądając poniższą galerię w oczy rzuca się przede wszystkim ogromne zróżnicowanie: widać, że na PC jest miejsce dla przedstawicieli praktycznie każdego gatunku. Znajdziecie tutaj zarówno strategie, bijatyki, strzelanki pierwszoosobowe, a nawet... grę muzyczną.

50. Undertale - 92/100