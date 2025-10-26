Przeczytaj w weekend
Najlepsze horrory 2025 według krytyków. Strasznie dobre filmy na Halloween!

Z okazji zbliżającego się Halloween przygotowaliśmy zestawienie horrorów, które w 2025 roku podbiły serca widzów oraz krytyków.
Wiktor Fisz
Czarny telefon 2 fot. materiały promocyjne
Przed wami najnowsze zestawienie najlepszych horrorów według opiniotwórczego portalu Rotten Tomatoes – miejsca, w którym spotykają się głosy krytyków z całego świata. To właśnie tam, na podstawie tysięcy recenzji, powstaje średnia ocen zwana Tomatometrem, pokazująca, które filmy wzbudziły zachwyt recenzentów, a które nie zdołały ich przekonać.

Tegoroczne zestawienie jest wyjątkowe. Oprócz świeżych premier z 2025 roku znalazły się tu również dobrze ocenione produkcje z 2024 – bo niektóre koszmary po prostu nie chcą dać o sobie zapomnieć.

W rankingu otwierają listę filmy Certified Fresh, czyli te, które utrzymały wysokie noty po wielu recenzjach krytyków. Dalej znajdziecie produkcje Fresh, mające co najmniej 60% pozytywnych ocen, a całość zamykają tytuły Rotten – mroczne nie tylko z klimatu, lecz także z wyników.

Rotten Tomatoes regularnie aktualizuje listę: w miarę pojawiania się nowych horrorów z 2025 roku starsze filmy z 2023, 2024 i wcześniejszych miesięcy ustępują miejsca nowym. Dzięki temu ranking nie tylko prezentuje najświeższe przeboje gatunku, ale też pozwala przypomnieć sobie te produkcje, które mimo upływu czasu wciąż mrożą krew w żyłach.

Najlepsze horrory 2025 według krytyków

60. Descendent

60. Descendent
fot. materiały promocyjne
Zostają w temacie halloweenowym, przedstawiamy Wam osobliwą galerię z obrazami stworzonymi przez AI. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zobrazować państwa świata jako duchy i potwory z horrorów!

Sztuczna inteligencja - kraje jako duchy 

Afganistan
Szwajcaria
Tajlandia
Turcja
Szwecja
Wiktor Fisz
