Najlepsze horrory 2025 według krytyków. Strasznie dobre filmy na Halloween!

Przed wami najnowsze zestawienie najlepszych horrorów według opiniotwórczego portalu Rotten Tomatoes – miejsca, w którym spotykają się głosy krytyków z całego świata. To właśnie tam, na podstawie tysięcy recenzji, powstaje średnia ocen zwana Tomatometrem, pokazująca, które filmy wzbudziły zachwyt recenzentów, a które nie zdołały ich przekonać.

Tegoroczne zestawienie jest wyjątkowe. Oprócz świeżych premier z 2025 roku znalazły się tu również dobrze ocenione produkcje z 2024 – bo niektóre koszmary po prostu nie chcą dać o sobie zapomnieć.

W rankingu otwierają listę filmy Certified Fresh, czyli te, które utrzymały wysokie noty po wielu recenzjach krytyków. Dalej znajdziecie produkcje Fresh, mające co najmniej 60% pozytywnych ocen, a całość zamykają tytuły Rotten – mroczne nie tylko z klimatu, lecz także z wyników.

Rotten Tomatoes regularnie aktualizuje listę: w miarę pojawiania się nowych horrorów z 2025 roku starsze filmy z 2023, 2024 i wcześniejszych miesięcy ustępują miejsca nowym. Dzięki temu ranking nie tylko prezentuje najświeższe przeboje gatunku, ale też pozwala przypomnieć sobie te produkcje, które mimo upływu czasu wciąż mrożą krew w żyłach.

Najlepsze horrory 2025 według krytyków

60. Descendent Zobacz więcej

