Przeczytaj w weekend
Najlepsze horrory 2025 roku. Zniknięcia w czołówce, ale to inny wielki hit wygrał [TOP 25]

Do Halloween pozostało jeszcze sporo czasu, ale to idealny moment na nadrobienie najlepszych filmów grozy 2025 roku. Być może któryś z tych horrorów da Wam inspiracje potrzebną do wybrania odpowiedniego kostiumu na Halloween.
Wiktor Stochmal
ranking 
horror filmy 2025
Zniknięcia fot. New Line Cinema
Październik to popkulturowy miesiąc grozy, który wieńczy popularne święto Halloween. Od lat kultywowana jest tradycja przebierania się za rozmaite postaci z filmów, seriali i nie tylko, wśród których często brylują przedstawiciele horrorów. Te można podzielić na wiele podkategorii. Są te, które przerażają tak bardzo, że trudno je oglądać bez zasłaniania oczu i utrzymać zdrowy puls oraz takie, przy których można się dobrze bawić ze znajomymi, wytykać głupotki oraz absurdy. 

Timothée Chalamet - ranking najlepszych filmów. Diuna dopiero na 5. miejscu; 1. to perełka

W ostatnich latach gatunek horroru przeżył drugą młodość. Wiele kultowych slasherów z ubiegłego wieku wróciło z nowymi rozdziałami - rebootami, remake'ami, a także legacy sequelami, które grając na nostalgii oferowały też coś nowego. Produkcje tego typu zostają nawet docenione przy rozdawaniu prestiżowych Oscarów, czego przykładem może być zeszłoroczna Substancja lub tegoroczne Zniknięcia typowane w wielu kategoriach do zawalczenia o tę nagrodę.

Najlepsze horrory 2025 roku wg Letterboxd

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was ranking najlepszych horrorów 2025 roku. Takich produkcji zadebiutowało wiele, a ranking jest oparty o oceny użytkowników portalu Letterboxd. Strona przedstawiła też wytyczne, którymi kierowała się przy wyborze:

  • Tylko filmy pełnometrażowe.
  • Premiera musiała mieć miejsce przynajmniej w jednym kraju w 2025 roku.
  • Wliczone są filmy, które nie miały jeszcze globalnej premiery, ale debiutowały na festiwalach filmowych.
  • Filmy musiały mieć co najmniej tysiąc ocen użytkowników.

Na których miejscach uplasowały się najgorętsze premiery tego roku? Warto też przejrzeć te filmy, które nie zrobiły wokół siebie wielkiego szumu, a i tak zostały docenione przez publiczność. 

25. Hallow Road - 3.31/5

25. Hallow Road - 3.31/5
fot. XYZ Films
Źródło: letterboxd.com

Wiktor Stochmal
ranking 
horror filmy 2025
