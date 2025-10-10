Timothée Chalamet - ranking najlepszych filmów. Diuna dopiero na 5. miejscu; 1. to perełka

Grafikę przygotowała Paulina Guz

Kariera aktorska Timothée Chalameta prężnie się rozwija. Artysta praktycznie nie znika z ekranu, a co najważniejsze, przy tym udaje mu się wybierać różnorodne i jakościowe produkcje, które tylko umacniają jego pozycję w Hollywood. Choć jest o nim głośno od zaledwie ośmiu lat – roli w Tamte dni, Tamte noce z 2017 roku – już zdołał zbudować sobie całkiem solidne portfolio. Postanowiliśmy więc, że to dobry moment, by zrobić dotychczasowe podsumowanie jego kariery.

Poniżej znajdziecie ranking z najlepszymi filmami z udziałem aktora. Został sporządzony na podstawie ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. W zestawieniu znajdują się tylko te tytuły z dorobku Chalameta, które mają „świeży” status na platformie. Zebrało się ich razem piętnaście. Możecie się jednak zdziwić, że na przykład pierwsza Diuna jest stosunkowo nisko, bo dopiero na 5. miejscu.

Timothée Chalamet - kariera

Timothée Chalamet zaczął był rozpoznawalny dzięki filmowi Tamte dni, tamte noce, który opowiadał o relacji młodego chłopaka ze starszym mężczyzną. Za ten występ aktor został nawet nominowany do Oscara. W kolejnych latach praktycznie nie opuszczał ekranu. Lady Bird, Mój piękny syn, Król i Małe kobietki to tylko kilka dobrych tytułów, w które był zaangażowany, zanim nie nastąpił kolejny przełom w jego karierze, który nadszedł w postaci Diuny. Wiele osób uważa, że to właśnie rola Paula Atrydy ostatecznie zacementowała jego status w Hollywood jako poważnego aktora, z którym trzeba się liczyć.

Na pewno ciekawym wyborem było następnie zagranie w filmie Do ostatniej kości, który był połączeniem horroru i romansu z kanibalistycznym wątkiem. Było to nieoczywiste posunięcie, które pokazywało, że młody aktor nie boi się nowych wyznań i nie zamierza zostać zaszufladkowany. Jeśli chodzi zaś o sukces komercyjny, jego kolejny projekt, Wonka, zarobił ponad 634 milionów dolarów. Timothée Chalamet sprawnie więc żonglował między blockbusterami a mniejszymi projektami, budując różnorodne portfolio.

Jeśli chodzi o ostatnie lata, w 2024 roku na ekrany weszła 2. część Diuny – według wielu osób, jeszcze lepsza od poprzedniej – a także Kompletnie nieznany, w którym aktor zagrał Boba Dylana. Następnym przystankiem jest film sportowy Wielki Marty, który część widzów miała okazję obejrzeć na festiwalu filmowym. Już słychać głosy, że dzięki tej roli Timothée Chalamet może zdobyć pierwszego Oscara w karierze.

Timothée Chalamet - ranking najlepszych filmów

Zanim jednak dowiemy się, czy Wielki Marty rzeczywiście będzie takim sukcesem artystycznym, jak wieszczą krytycy, zapraszamy do zapoznania się z rankingiem najlepszych filmów z udziałem aktora. Każdy ze wspomnianych wyżej tytułów się w nim znajduje.