placeholder
Reklama
placeholder

Timothée Chalamet - ranking najlepszych filmów. Diuna dopiero na 5. miejscu; 1. to perełka

Mesjarz w Diunie, główny bohater Wonki, Bob Dylan w Kompletnie nieznanym... Timothée Chalamet ​ ma wiele twarzy na ekranie, a my sporządziliśmy listę najlepszych filmów z udziałem aktora, który mimo krótkiego stażu, ma już imponujące portfolio.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ranking 
Diuna Lady Bird timothee chalamet
timothee chalamet ranking najlepsze filmy Grafikę przygotowała Paulina Guz
Reklama

Kariera aktorska Timothée Chalameta prężnie się rozwija. Artysta praktycznie nie znika z ekranu, a co najważniejsze, przy tym udaje mu się wybierać różnorodne i jakościowe produkcje, które tylko umacniają jego pozycję w Hollywood. Choć jest o nim głośno od zaledwie ośmiu lat – roli w Tamte dni, Tamte noce z 2017 roku – już zdołał zbudować sobie całkiem solidne portfolio. Postanowiliśmy więc, że to dobry moment, by zrobić dotychczasowe podsumowanie jego kariery. 

Poniżej znajdziecie ranking z najlepszymi filmami z udziałem aktora. Został sporządzony na podstawie ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. W zestawieniu znajdują się tylko te tytuły z dorobku Chalameta, które mają „świeży” status na platformie. Zebrało się ich razem piętnaście. Możecie się jednak zdziwić, że na przykład pierwsza Diuna jest stosunkowo nisko, bo dopiero na 5. miejscu. 

Timothée Chalamet - kariera

Timothée Chalamet zaczął był rozpoznawalny dzięki filmowi Tamte dni, tamte noce, który opowiadał o relacji młodego chłopaka ze starszym mężczyzną. Za ten występ aktor został nawet nominowany do Oscara. W kolejnych latach praktycznie nie opuszczał ekranu. Lady Bird, Mój piękny syn, Król i Małe kobietki to tylko kilka dobrych tytułów, w które był zaangażowany, zanim nie nastąpił kolejny przełom w jego karierze, który nadszedł w postaci Diuny. Wiele osób uważa, że to właśnie rola Paula Atrydy ostatecznie zacementowała jego status w Hollywood jako poważnego aktora, z którym trzeba się liczyć.

Na pewno ciekawym wyborem było następnie zagranie w filmie Do ostatniej kości, który był połączeniem horroru i romansu z kanibalistycznym wątkiem. Było to nieoczywiste posunięcie, które pokazywało, że młody aktor nie boi się nowych wyznań i nie zamierza zostać zaszufladkowany. Jeśli chodzi zaś o sukces komercyjny, jego kolejny projekt, Wonka, zarobił ponad 634 milionów dolarów. Timothée Chalamet sprawnie więc żonglował między blockbusterami a mniejszymi projektami, budując różnorodne portfolio. 

Jeśli chodzi o ostatnie lata, w 2024 roku na ekrany weszła 2. część Diuny – według wielu osób, jeszcze lepsza od poprzedniej – a także Kompletnie nieznany, w którym aktor zagrał Boba Dylana. Następnym przystankiem jest film sportowy Wielki Marty, który część widzów miała okazję obejrzeć na festiwalu filmowym. Już słychać głosy, że dzięki tej roli Timothée Chalamet może zdobyć pierwszego Oscara w karierze.

Timothée Chalamet - ranking najlepszych filmów

Zanim jednak dowiemy się, czy Wielki Marty rzeczywiście będzie takim sukcesem artystycznym, jak wieszczą krytycy, zapraszamy do zapoznania się z rankingiem najlepszych filmów z udziałem aktora. Każdy ze wspomnianych wyżej tytułów się w nim znajduje. 

15. Mój piękny syn (2018)

arrow-left
15. Mój piękny syn (2018)
Fot. Materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Rotten Tomatoes

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ranking 
Diuna Lady Bird timothee chalamet
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Wielki Marty
Wielki Marty Biografia

7,3

2024
Kompletnie nieznany
Oglądaj TERAZ Kompletnie nieznany Biografia

8,5

2024
Diuna: Część druga
Oglądaj TERAZ Diuna: Część druga Sci-Fi

6,9

2023
Oglądaj TERAZ Wonka Komedia

7,3

2019
Król
Król Dramat

8,0

2021
Diuna
Oglądaj TERAZ Diuna Sci-Fi

7,5

2018
Mój piękny syn
Oglądaj TERAZ Mój piękny syn Dramat

7,8

2019
Małe kobietki
Oglądaj TERAZ Małe kobietki Familijny

7,8

2017
Tamte dni, tamte noce
Oglądaj TERAZ Tamte dni, tamte noce Dramat

7,3

2017
Lady Bird
Oglądaj TERAZ Lady Bird Komedia
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Rycerz Siedmiu Królestw
-

Rycerz Siedmiu Królestw naprawia błąd Gry o tron. George R.R. Martin dostawał od niego białej gorączki

2 „Tilly Norwood” aktorka AI
-

Sora 2 i "aktorka AI" budzą niepokój w Hollywood. SAG-AFTRA atakuje polityków i media

3 Amazing Spider-ManVenom Death Spiral #1
-

Oto nowy złoczyńca Marvela. Poluje na Petera Parkera i Venoma

4 NYCC 2025
-

Wszystko, co trzeba wiedzieć o New York Comic Con 2025. Jakie zwiastuny się pojawią?

5 Z Archiwum X
-
Plotka

Kto zagra agentkę w nowym Z archiwum X? Jest nazwisko

6 Harry Potter
-

Harry Potter - tak wygląda Hogwart z bliska. Nowe nazwiska w obsadzie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e01

Chirurdzy

s24e03

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e01

9-1-1

s21e14

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s16e09

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e196

Moda na sukces

s27e03

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Charles Dance
Charles Dance

ur. 1946, kończy 79 lat

Rose McIver
Rose McIver

ur. 1988, kończy 37 lat

Manu Bennett
Manu Bennett

ur. 1969, kończy 56 lat

Danuta Stenka
Danuta Stenka

ur. 1961, kończy 64 lat

Michael Giacchino
Michael Giacchino

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV