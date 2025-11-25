Najlepsze komedie w historii. W prestiżowym rankingu wygrał film, który Polacy uwielbiają

materiały prasowe

Magazyn Variety, powszechnie uznawany za jedno z najbardziej renomowanych źródeł dotyczących popkultury na świecie, opublikował właśnie nowy ranking najlepszych komedii wszech czasów, który już teraz wywołuje żywą dyskusję wśród kinomanów. Zestawienie przygotowano w oparciu o opinie krytyków i dziennikarzy serwisu, co samo w sobie nadaje mu wielką wagę. Nie chodzi w nim wyłącznie o zwykłą listę popularnych tytułów, lecz o próbę wskazania tych produkcji, które faktycznie ukształtowały gatunek i do dziś pozostają punktami odniesienia dla kolejnych pokoleń widzów.

Wśród ponadczasowych klasyków, współczesnych hitów i komedii, które na stałe zapisały się w historii X Muzy, zwycięzcą okazał się tytuł budzący szczególne emocje w Polsce. To film, który od lat bawi kolejne generacje i w naszym kraju cieszy się kultowym statusem. Triumf w tak ważnym zestawieniu potwierdza jego nieprzemijający urok, trafność ekranowych gagów i humor, który mimo upływu czasu nie traci świeżości.

Poniższy ranking nie tylko przypomina o sile klasycznych komedii, ale także pokazuje, jak ogromne znaczenie mają dla widzów filmy, które potrafią rozbawić w każdych okolicznościach. Oto pełna lista tytułów, które zdaniem ekspertów zasługują na miano najlepszych w historii gatunku - zwróćcie uwagę, jak mało na niej dzieł stworzonych w XXI wieku:

Najlepsze komedie w historii. W ważnym rankingu wygrywa film, który skradł serca Polaków