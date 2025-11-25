Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najlepsze komedie w historii. W prestiżowym rankingu wygrał film, który Polacy uwielbiają

Niezwykle prestiżowy ranking najlepszych komedii wszech czasów przyniósł zaskakujący wynik. Na szczycie znalazła się kultowa produkcja, którą widzowie w Polsce darzą wyjątkowym sentymentem. Eksperci podkreślają, że jej humor wciąż pozostaje bezkonkurencyjny.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  ranking 
najlepsze filmy komedie
Dzień świstaka - Bill Murray materiały prasowe
Reklama

Magazyn Variety, powszechnie uznawany za jedno z najbardziej renomowanych źródeł dotyczących popkultury na świecie, opublikował właśnie nowy ranking najlepszych komedii wszech czasów, który już teraz wywołuje żywą dyskusję wśród kinomanów. Zestawienie przygotowano w oparciu o opinie krytyków i dziennikarzy serwisu, co samo w sobie nadaje mu wielką wagę. Nie chodzi w nim wyłącznie o zwykłą listę popularnych tytułów, lecz o próbę wskazania tych produkcji, które faktycznie ukształtowały gatunek i do dziś pozostają punktami odniesienia dla kolejnych pokoleń widzów.

Wśród ponadczasowych klasyków, współczesnych hitów i komedii, które na stałe zapisały się w historii X Muzy, zwycięzcą okazał się tytuł budzący szczególne emocje w Polsce. To film, który od lat bawi kolejne generacje i w naszym kraju cieszy się kultowym statusem. Triumf w tak ważnym zestawieniu potwierdza jego nieprzemijający urok, trafność ekranowych gagów i humor, który mimo upływu czasu nie traci świeżości.

Poniższy ranking nie tylko przypomina o sile klasycznych komedii, ale także pokazuje, jak ogromne znaczenie mają dla widzów filmy, które potrafią rozbawić w każdych okolicznościach. Oto pełna lista tytułów, które zdaniem ekspertów zasługują na miano najlepszych w historii gatunku - zwróćcie uwagę, jak mało na niej dzieł stworzonych w XXI wieku:

Najlepsze komedie w historii. W ważnym rankingu wygrywa film, który skradł serca Polaków 

50. Kariera frajera (1998)

arrow-left
50. Kariera frajera (1998)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Variety

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  ranking 
najlepsze filmy komedie
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Eva Green
-

Wednesday - Eva Green w ważnej roli w 3. sezonie. Fani czekali na to ogłoszenie

2 Wicked
-
Spoilery

Wicked: Na dobre - reżyser odmówił pokazania Universal tego kadru. Miał dobry powód

3 Netflix logo
-

Tak oglądamy w Polsce: Netflix i YouTube królują, telewizory przeżywają renesans

4 Jill Freud - aktorka, inspiracja dla Łucji z Opowieści z Narnii
-

Jill Freud nie żyje. Dzięki tej aktorce mamy Łucję z Opowieści z Narnii

5 Bond - Spectre - Daniel Craig
-

Producentka Bonda tworzy adaptację Szekspira. Jest obsada - brak wielkiej gwiazdy zaskakuje

6 Chudy i Buzz Astral na grafice z Toy Story 5
-

Toy Story 5 - aktualizacja. "Jestem zaszczycony, że mogę nosić kombinezon Buzza"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e228

Moda na sukces

s28e14

The Voice

s42e297

Ridiculousness

s42e298

Ridiculousness

s42e299

Ridiculousness

s42e300

Ridiculousness

s42e301

Ridiculousness

s42e302

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman

ur. 1979, kończy 46 lat

Dougray Scott
Dougray Scott

ur. 1965, kończy 60 lat

Christina Applegate
Christina Applegate

ur. 1971, kończy 54 lat

Katie Cassidy
Katie Cassidy

ur. 1986, kończy 39 lat

Izabela Kuna
Izabela Kuna

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV