Najlepsze polskie filmy science fiction [RANKING]. Ilu z nich jeszcze nie widzieliście?

Platige Image/Allegro/GIT Produkcja/CANAL+

Reklama

Popularność rankingów zestawiających najlepsze filmy science fiction wśród naszych Czytelników jest tak olbrzymia, że systematycznie zastanawiamy się nad kolejnymi listami, które mogłyby spełnić Wasze oczekiwania na tym polu. W ostatnim czasie było ich naprawdę sporo, jednak ktoś naprawdę nam bliski wciąż czeka na swoje podsumowanie. To... Polska. Z tylko sobie (nie)znanych przyczyn przez ostatnie miesiące i lata w zestawieniach produkcji sci-fi pomijaliśmy nasz kraj, który przecież w rzeczonym gatunku nie ma się czego wstydzić. Ot, "cudze chwalicie, swego nie znacie".

NaEKRANIE.pl ostatecznie stworzyło ranking przedstawiający najlepsze polskie filmy science fiction w historii. Pod uwagę braliśmy dzieła z rozmaitych segmentów: zapomniane klasyki, krótkometrażówki, kinowe eksperymenty, produkcje telewizyjne i niezależne, animacje, a nawet jeden dokument. Relatywnie łatwo dojść do wniosku, że rodzimi twórcy przeprowadzali różnorakie doświadczenia w obrębie konwencji, a niektóre z ich dzieł są trudne do zaklasyfikowania. Przez lata ukuło się nawet pojęcie "niby-science fiction", które jak ulał pasuje do kilku czy kilkunastu przedstawionych niżej filmów.

Dodajmy z tego miejsca coś, co powinno uspokoić fanów przygód Pana Kleksa: w naszej ocenie całej serii kinowej bliżej jednak do fantasy (z jednym, oczywistym wyjątkiem). Mieliśmy też pewien problem z gatunkową oceną części produkcji Juliusza Machulskiego, lecz ostatecznie udało nam się dojść w tej materii do kompromisu. Na koniec jeszcze jedna uwaga - zasadniczo odeszliśmy od uwzględniania w rankingu międzynarodowych produkcji z polskim udziałem; od tej reguły poczyniliśmy nieliczne odstępstwa, podchodząc do konkretnych przypadków jednostkowo i zdając sobie sprawę, jak ogromny wpływ na sci-fi w Polsce miał i wciąż ma Stanisław Lem.

Najlepsze polskie filmy science fiction według naEKRANIE.pl [RANKING]

43. Ja teraz kłamię (2019; reż. Paweł Borowski). "Aktorka Celia (Maja Ostaszewska), jej partner – reżyser Mat (Rafał Maćkowiak) oraz nastoletnia piosenkarka Yvonne (Paulina Walendziak) to trójka celebrytów, biorących udział w kontrowersyjnym telewizyjnym show „Konfesjonał Gwiazd”. Każde z nich wierzy, że zwycięstwo w programie, w którym muszą wyjawić publiczności swoje największe sekrety, przyniesie wielkie pieniądze oraz pomoże w realizacji najskrytszych marzeń. Dla Yvonne ma to być powrót na szczyty list przebojów, dla Celii i Mata szansa na nakręcenie wspólnego filmu. Kiedy cała trójka ponosi porażkę, sprawy zaczynają się komplikować."

Niektóre opisy filmów, które trafiły do zestawienia, pochodzą ze strony Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

To będzie też znakomita okazja, aby przypomnieć Wam nasz ranking najlepszych polskich filmów po 1989 roku - znalazło się w nim miejsce dla produkcji science fiction.

Najlepsze polskie filmy po 1989 roku. Podważyć nasz wybór będzie Wam ciężko

50. Kler (2018), reż. W. Smarzowski