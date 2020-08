Najlepsze sequele według Rotten Tomatoes: te kontynuacje nie zawodzą. Polski akcent na podium!

materiały promocyjne

W dobie filmowych franczyz liczne sequele są standardem, wciąż jednak kojarzą się z obrazami realizowanymi w celach komercyjnych przy jednoczesnym porzuceniu dbałości o jakość artystyczną. Nie bez powodu - historia kinematografii zna ogrom powstających na fali popularności kontynuacji tak złych, że aż bolesnych. Wyjątków jest jednak... niemało, a z każdym rokiem coraz więcej. Rotten Tomatoes w swym nowym rankingu zebrało ich aż sto.

Cóż, apetyt widzów na sequele nie maleje - mimo licznych narzekań na brak oryginalności lubimy odkryć, że kontynuacja jednego z ulubionych filmów sprawia równie wielką (o ile nie większą) frajdę, co pierwowzór. Każdy z nas zna kilka takich przypadków.

Poniższa lista to sequele w pojęciu dość szerokim - autorzy rankingu brali pod uwagę nie tylko drugie, ale i trzecie, czwarte czy piąte (itd.) części rozmaitych filmów. Spin-offy czy nieoficjalne trylogie (jak Edgar Wright) nie były brane pod uwagę. Serie takie jak Bond czy Batman podzielone są pod kątem aktorów, którzy wcielają się w głównego bohatera (a zatem filmy z Brosnanem czy Connerym to osobne sektory). W kwestii superbohaterów: każda postać lub grupa kategoryzowana jest osobno. W większości przypadków mamy do czynienia z bezpośrednimi kontynuacjami.

Dodajmy, że na liście znalazły się wyłącznie filmy z certyfikatem świeżości Rotten Tomatoes (przypomnijmy: gdy „tomatometer” wskazuje ponad 75% pozytywnych recenzji - przy minimum 40. opinii o filmie, w tym co najmniej 5 od recenzentów z Top Critics - obraz zostaje uznany za „świeży” i otrzymuje wspomniany certyfikat, tzw. Certified Fresh). Liczba pozytywnych ocen odpowiada za położenie w rankingu.

I choć kolejność pozostawia wiele do życzenia (najzwyczajniej w świecie nie warto przywiązywać do niej wagi), a obecność kilku tytułów zastanawia, trzeba przyznać, że jest to w istocie zestawienie naprawdę udanych kontynuacji. Sprawdźcie sami.

Najlepsze sequele w historii wg Rotten Tomatoes, miejsca od 100. do 61.:

100. Mamma Mia! Here We Go Again (2018) - 79%

Najlepsze sequele w historii wg Rotten Tomatoes, miejsca od 60. do 21.:

60. Harry Potter i Czara Ognia (2005) - 88%

Najlepsze sequele w historii wg Rotten Tomatoes, miejsca od 20. do 1.:

20. Przed zachodem słońca (2004) - 95%