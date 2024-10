Najmroczniejsze filmy komiksowe i superbohaterskie. Znacie choć połowę tytułów?

Fot. Materiały prasowe

Zwykle filmy komiksowe i kino superbohaterskie idą ze sobą w parze w świadomości ludzi, a oba pojęcia przeważnie kojarzą się widzom z kolorowymi i lekkimi produkcjami MCU. Charyzmatycznym Iron Manem, uroczym i nieporadnym Spider-Manem czy prawym Kapitanem Ameryką. Dlatego postanowiliśmy poszukać dla was tytułów, które są tego przeciwieństwem.

Każdy z nich można zaliczyć przynajmniej do jednej z tych kategorii i wyłamują się z tego schematu. Mają cięższy klimat, raczej stronią od żarcików i niekiedy zapożyczają wiele z kina grozy. Przy wybieraniu „najmroczniejszych filmów komiksowych i superbohaterskich” określenie „mroczne” oznaczało dla nas: coś strasznego bądź brutalnego; ponurą stylistykę i poważny ton; poruszającego trudne tematy – w końcu ile osób, które dostałoby supermoce, byłoby podobne do Kapitana Ameryki, a ile do Watchmenów?

Najmroczniejsze filmy komiksowe i superbohaterskie