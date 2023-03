Najzimniejszy dotyk: młodzieżowa powieść fantastyczna w księgarniach

We need YA

Najzimniejszy dotyk ukazał się dzisiaj nakładem wydawnictwa We Need YA. To młodzieżowa powieść fantastyczna napisana przez Isabel Sterling, autorki znanej z dylogii Te wiedźmy nie płoną.

Najzimniejszy dotyk to opowieść o dwóch młodych kobietach, z których każda posiada nadprzyrodzone moce. Jedna, poprzez dotyk, wyczuwa śmierć bliskich. Druga jest wampirzycą. Między bohaterkami zawiązuje się przyjaźń, rodzi się głębsze uczucie - a to wszystko w cieniu nadchodzącego morderstwa.

Powieść Sterling została wydana w miękkiej oprawie ze skrzydełkami i liczy 392 strony.

Źródło: We Need YA

Elise Beaumont jest przeklęta. Przy każdym dotyku doświadcza śmierci swoich bliskich. Po utracie brata śmierci, którą przewidziała, ale której nie była w stanie zapobiec desperacko usiłuje pozbyć się swojego strasznego daru bez względu na koszty.

Claire Montgomery również ma wyjątkowy związek ze śmiercią głównie dlatego, że już nie żyje. W każdym razie z technicznego punktu widzenia. Claire jest wampirzycą i została wyznaczona przez Zasłonę, aby pomóc Elise w opanowaniu rzadkich mocy Wyroczni Śmierci.

Początkowo Elise niechętnie współpracuje z wampirzycą, jednak kiedy przewiduje morderstwo, chce za wszelką cenę powstrzymać brutalną śmierć, nawet jeśli musi poświęcić własną przyszłość i liczyć na pomoc Claire.

Problem w tym, że Claire i Elise nie są jedynymi paranormalnymi w mieście zabójca chodzi po ulicach, a wampirzyca nie może się oprzeć uczuciu, które przyciąga ją do Elise, i nie jest to głód krwi. Gdy dziewczyny zbliżają się do siebie, Elise zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę da radę zaufać komuś, kto może ją tak łatwo zabić. Komuś, kto może mieć klucz do wyjaśnienia tajemniczej śmierci jej brata.