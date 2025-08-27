Namor powraca do MCU! Aktor zdradza, jak się o tym dowiedział - będziecie zaskoczeni!
Tenoch Huerta powróci do roli Namora, którego poznaliśmy w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Niedawno opowiedział, jak dostał angaż do Avengers: Doomsday!
Pamiętacie jeszcze transmisję na żywo Marvel Studios, gdzie ujawniono obsadę Avengers: Doomsday? Aktor wcielający się w Namora tuż przed nim dowiedział się, że wystąpi w filmie!
Tenoch Huerta wziął niedawno udział w programie La Resolana Con El Capi, gdzie opowiedział o tym, jak to się stało, że dostał propozycję powrotu do MCU.
Namor w MCU - wypowiedź Tenocha Huerty
Aktor opowiedział również o pracy na planie nadchodzącego hitu Marvela.
Fani Marvela w ekstazie. Król MCU już wszedł na plan Avengers: Doomsday!
Avengers: Doomsday pojawi się w kinach 18 grudnia 2026.
Avengers: Doomsday - obsada
Źródło: deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 2007, kończy 18 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1953, kończy 72 lat