Reklama
placeholder

Namor powraca do MCU! Aktor zdradza, jak się o tym dowiedział - będziecie zaskoczeni!

Tenoch Huerta powróci do roli Namora, którego poznaliśmy w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Niedawno opowiedział, jak dostał angaż do Avengers: Doomsday!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU tenoch huerta
37. Namor - w środowisku wodnym jest postacią trudną do zatrzymania – jako jedyny z członków swojego plemienia potrafi oddychać zarówno pod wodą, jak i na lądzie. Jego siła fizyczna jest tak wielka, że M’Baku porównał ją z tą, którą dysponuje Hulk. Namor jest postacią długowieczną, potrafi hipnotyzować istoty przebywające w wodzie, ma nadludzką wytrzymałość i odporność, może także latać. fot. Marvel
Reklama

Pamiętacie jeszcze transmisję na żywo Marvel Studios, gdzie ujawniono obsadę Avengers: Doomsday? Aktor wcielający się w Namora tuż przed nim dowiedział się, że wystąpi w filmie!

Tenoch Huerta wziął niedawno udział w programie La Resolana Con El Capi, gdzie opowiedział o tym, jak to się stało, że dostał propozycję powrotu do MCU. 

Namor w MCU - wypowiedź Tenocha Huerty

Czekaliśmy na zielone światło [od Marvela], a moi agenci w Stanach Zjednoczonych nie byli pewni wiadomości [o moim powrocie]. Praktycznie poinformowano nas około północy, a o 5:30 rano rozpoczął się livestream [ujawniający obsadę], i wtedy powiedzieli nam: "hej, zaraz pojawi się ta wiadomość". To było zaskakujące i fajne.

Aktor opowiedział również o pracy na planie nadchodzącego hitu Marvela. 

Dynamika była inna. W historię zaangażowanych jest dwadzieścia kilka postaci, co oznacza, że każdy z nas będzie miał mniejszą rolę, ponieważ trzeba zrobić miejsce dla wszystkich bohaterów i wszystkich uniwersów. To sprawia, że jest to rola znacznie prostsza, jeśli chodzi o czas i energię potrzebne do stworzenia takiego filmu.

Fani Marvela w ekstazie. Król MCU już wszedł na plan Avengers: Doomsday!

Avengers: Doomsday pojawi się w kinach 18 grudnia 2026

Avengers: Doomsday - obsada

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

arrow-left
Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
arrow-right

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU tenoch huerta
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Mortal Kombat 2
-

Nowe zapowiedzi Mortal Kombat 2. Tak prezentują się Skorpion i Baraka

2 FINAL FANTASY XIV ONLINE FAN FESTIVALS 2026
-

Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 zapowiedziane. Poznaliśmy miejsca i daty wydarzeń

3 9. Kapitan Ameryka vs. Kapitan Ameryka - Avengers: Koniec gry
-

Herosi, którzy walczyli z samymi sobą. Multiwersum, klony i inne wariactwa

4 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Nowe zdjęcia i klip z The Walking Dead: Daryl Dixon. 3. sezon to połączenie Tatooine z Don Kichotem

5 Planeta Singli 4: Wyspa
-

Polski hit wraca. Oto pierwszy zwiastun Planety Singli 4

6 Madame Web - box office: 100,5 milionów dolarów (budżet: 80-100 milionów dolarów)
-

Tych zdjęć z Madame Web nigdy nie widzieliśmy! Widok na superbohaterów zza kulis

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e164

Moda na sukces

s38e155

Zatoka serc

s20e14

America’s Got Talent

s2025e168

Anderson Cooper 360

s11e07

The Amazing Race Canada

s2025e171

The Lead with Jake Tapper

s01e86

s05e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Patrick J. Adams
Patrick J. Adams

ur. 1981, kończy 44 lat

Aaron Paul
Aaron Paul

ur. 1979, kończy 46 lat

Ariana Greenblatt
Ariana Greenblatt

ur. 2007, kończy 18 lat

Sarah Chalke
Sarah Chalke

ur. 1976, kończy 49 lat

Peter Stormare
Peter Stormare

ur. 1953, kończy 72 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV