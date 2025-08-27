Namor powraca do MCU! Aktor zdradza, jak się o tym dowiedział - będziecie zaskoczeni!

fot. Marvel

Reklama

Pamiętacie jeszcze transmisję na żywo Marvel Studios, gdzie ujawniono obsadę Avengers: Doomsday? Aktor wcielający się w Namora tuż przed nim dowiedział się, że wystąpi w filmie!

Tenoch Huerta wziął niedawno udział w programie La Resolana Con El Capi, gdzie opowiedział o tym, jak to się stało, że dostał propozycję powrotu do MCU.

Namor w MCU - wypowiedź Tenocha Huerty

Czekaliśmy na zielone światło [od Marvela], a moi agenci w Stanach Zjednoczonych nie byli pewni wiadomości [o moim powrocie]. Praktycznie poinformowano nas około północy, a o 5:30 rano rozpoczął się livestream [ujawniający obsadę], i wtedy powiedzieli nam: "hej, zaraz pojawi się ta wiadomość". To było zaskakujące i fajne.

Aktor opowiedział również o pracy na planie nadchodzącego hitu Marvela.

Dynamika była inna. W historię zaangażowanych jest dwadzieścia kilka postaci, co oznacza, że każdy z nas będzie miał mniejszą rolę, ponieważ trzeba zrobić miejsce dla wszystkich bohaterów i wszystkich uniwersów. To sprawia, że jest to rola znacznie prostsza, jeśli chodzi o czas i energię potrzebne do stworzenia takiego filmu.

Fani Marvela w ekstazie. Król MCU już wszedł na plan Avengers: Doomsday!

Avengers: Doomsday pojawi się w kinach 18 grudnia 2026.

Avengers: Doomsday - obsada