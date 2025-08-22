Na finał tej serii czekamy dłużej niż nowy tom Gry o tron. Autorka nadal zamierza ją skończyć
Kolejne rozdziały Nany przestały ukazywać się w 2009 roku. Wygląda jednak na to, że autorka mangi nadal planuje dokończyć historię.
Nana to historia o dwóch skrajnie różnych dziewczynach, które przypadkiem spotykają się w pociągu do Tokio i zostają współlokatorkami. Choć ten opis brzmi niewinnie, historia zdołała wciągnąć i wzruszyć całą rzeszę fanów, którzy z niecierpliwością wyczekiwali jej finału. Niestety, Ai Yazawa, autorka mangi, mniej więcej od 2009 roku zawiesiła pracę nad tytułem, między innymi ze względów zdrowotnych. W ten sposób seria zatrzymała się na 84. rozdziale przez ostatnie 16 lat. Dla porównania, fani Gry o Tron czekają na kolejny tom Pieśni lodu ognia od 2011 roku, czyli 14 lat.
Wiele osób straciło wiarę w to, że kiedykolwiek poznamy zakończenie Nany. Wygląda jednak na to, że jeszcze nie wszystko stracone. W tym roku manga obchodzi swoje 25-lecie. Z tej okazji wydano książkę The World of Nana, w której pojawiły się między innymi nowe szkice, materiały zza kulis i wywiad z samą autorką. W sekcji Q&A poruszono temat zakończenia mangi. Ai Yazawa ujawniła, że zanim przeszła na hiatus, historia już zmierzała ku końcowi. Podkreśliła również, że zależy jej na ukończeniu historii.
Te słowa dają nadzieję na to, że Nana doczeka się finału. Mogą także oznaczać, że zdrowie autorki się polepszyło, co jest jeszcze lepszą wiadomością.
Źródło: fandomwire.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
20
sie
Błękitny Zamek
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1985, kończy 40 lat