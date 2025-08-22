Na finał tej serii czekamy dłużej niż nowy tom Gry o tron. Autorka nadal zamierza ją skończyć

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Nana to historia o dwóch skrajnie różnych dziewczynach, które przypadkiem spotykają się w pociągu do Tokio i zostają współlokatorkami. Choć ten opis brzmi niewinnie, historia zdołała wciągnąć i wzruszyć całą rzeszę fanów, którzy z niecierpliwością wyczekiwali jej finału. Niestety, Ai Yazawa, autorka mangi, mniej więcej od 2009 roku zawiesiła pracę nad tytułem, między innymi ze względów zdrowotnych. W ten sposób seria zatrzymała się na 84. rozdziale przez ostatnie 16 lat. Dla porównania, fani Gry o Tron czekają na kolejny tom Pieśni lodu ognia od 2011 roku, czyli 14 lat.

Wiele osób straciło wiarę w to, że kiedykolwiek poznamy zakończenie Nany. Wygląda jednak na to, że jeszcze nie wszystko stracone. W tym roku manga obchodzi swoje 25-lecie. Z tej okazji wydano książkę The World of Nana, w której pojawiły się między innymi nowe szkice, materiały zza kulis i wywiad z samą autorką. W sekcji Q&A poruszono temat zakończenia mangi. Ai Yazawa ujawniła, że zanim przeszła na hiatus, historia już zmierzała ku końcowi. Podkreśliła również, że zależy jej na ukończeniu historii.

ROZWIŃ ▼

Te słowa dają nadzieję na to, że Nana doczeka się finału. Mogą także oznaczać, że zdrowie autorki się polepszyło, co jest jeszcze lepszą wiadomością.